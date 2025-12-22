「なぜ、この価格になるのか？」査定価格と共に、査定根拠や売却戦略までを生成AIが可視化。何度でも気軽に質問や相談ができる不動産売却の助っ人サービス開始。売却への一歩を後押しします。

株式会社ウィル

不動産、リフォーム、広告制作、コンサルティング事業を手がける株式会社ウィル（本社：兵庫県宝塚市、代表取締役社長 田中真次）は、自社独自の生成AIによる不動産価格査定サービス（β版）(https://www.wills.co.jp/sell/ai/)（以下、「本サービス」）を開始しましたのでお知らせします。

本サービスの概要

↑AIによる不動産価格査定サービス（β版）のトップページ↑本サービスの概要図

●本サービスは、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」を運営する株式会社LIFULLと株式会社ウィルが共同で開発したAI査定システムです。株式会社LIFULLの最先端テクノロジーと、株式会社ウィルが蓄積してきた独自の市場データやノウハウを融合することで、高精度な不動産価格の算出と、チャットによる相談機能を実現しました。

●本サービス開始日：2025年12月19日

●本サービスは、2025年5月20日よりサービスを開始した「AIウィルくんのマンション査定BETA（LINE）」の対象物件種別と対象エリアの拡充を図ったサービスです。2025年12月26日をもって、「AIウィルくんのマンション査定BETA（LINE）」のサービスは停止いたします。

開発の背景

近年、不動産価格査定においては「価格の妥当性」や「根拠の透明性」が強く求められています。本サービスは、詳細な根拠データをもとに生成AIが価格を算出する高精度な不動産価格査定ツールです。従来の一括査定にありがちな煩わしい追客連絡を排除し、ユーザーは匿名のまま、納得するまで自由に質問や相談をすることができます。

１.顧客のペースに合わせたユーザーファーストの売却相談の実現

不動産の売買においては、「今すぐに売りたい（または買いたい）」という短期的な検討者だけでなく、ライフサイクル（結婚、出産、転勤、子どもの独立、相続、実家じまい等）に合わせ、中長期的な視点でじっくりと検討する顧客も少なくありません。「まだ問い合わせるのは早い」「電話・メールによる過度な追客を避けたい」と、不動産会社への連絡をためらう方にも、自分のペースで気軽に売却相談を行い情報収集・検討をしていただきたいという思いから、サービス開発に着手しました。

２.非対面だからこそ、いつでも何度でも質問・相談が可能

従来の機械学習型AIを用いた査定ツールでは、査定結果を一方的に提示するだけにとどまり、「この査定価格は妥当なのか？」「査定の根拠は？」といった疑問を持たれやすく、ユーザーが査定結果に納得しにくいという課題がありました。本サービスでは、査定価格の根拠の提示や、売却に向けた戦略の提案、ライバル物件や見込み客の有無の表示まで行った上で、さらに、いつでも何度でも質問・相談が可能。専門知識がなくても、遠慮なく気兼ねなく対話を通じて理解を深められる設計となっており、非対面でありながら対面相談と同等の満足感の提供を目指しました。

３.実勢に沿った高精度の査定の実現

近年、従来型の機械学習を使った不動産価格査定ツールは珍しくなく、またChatGPTなどの対話型AIサービスでも、ある程度の不動産価格の査定は可能です。しかし、当社では、リフォーム価値や古家解体費用の算出など、多様なデータを丁寧にクレンジングし、また長年にわたる不動産価格研究の成果をアルゴリズムに反映。これらを基により実勢に近い査定価格を実現しています。

本サービスの使い方

本サービスのサイト（https://www.wills.co.jp/sell/ai/）にアクセスし、当社への １.無料会員登録 の後、２.査定したい物件情報を入力 していただくだけです。物件情報を入力後の流れは以下の通りです。

わずか２つのステップで、上記のような詳細情報が得られます。さらに、いつでも何度でも質問や相談をすることができます。煩わしいセールスを受けることはありません。

サービス提供エリア

サービス提供エリアは、当社の営業エリアとなります。当社の営業エリアの拡大と共に、サービスエリアも拡がります。詳細は、各エリアのサイトをご覧ください。

＞東京圏(https://www.wills.co.jp/sell/tokyo/) ＞関西圏(https://www.wills.co.jp/sell/) ＞名古屋圏(https://www.wills.co.jp/sell/nagoya/)

開発担当者(https://www.wills.co.jp/staff/p/?123)のコメント

↑東京圏↑関西圏↑名古屋圏デジタルマーケティンググループ 部長 ウェブディレクター 室 薫

現在、多くの人が利用している一括査定サービスは、「一番高い査定額を出す会社はどこか」という視点で使われることが多くあります。その結果、複数の不動産会社から営業の連絡が相次ぎ、負担に感じてしまうケースも少なくありません。また、査定額はあくまで売出価格を決めるための目安であり、必ずしも実際に売れる価格とは限らず、利用者の期待と現実の間にギャップが生じてしまうこともあります。

一方、本サービスでは、そうしたストレスを感じることなく、査定プロセスやその根拠、競合状況までを可視化したうえで、概算ではありますが、即座に不動産の相場を把握することができます。不動産会社への連絡をためらっている方や、不動産の処分に踏み切れずにいる方が、売却の機会を逃してしまうことのないよう、ぜひ本サービスをご活用いただき、大切な資産の売却に向けた一歩を踏み出していただければと思います。併せて、中古物件流通の活性化にも貢献できれば幸いです。

試用した社員のコメント

当社社員が、同サービスを試用してみた感想の一部をご紹介します。

●査定精度が高くて驚いた

●自分が予想していた査定額通りだった

●なんとなく持っていた相場感をＡＩが精密に再現していることに感動した

●査定プロセスが明快で刺さる人には刺さる内容だと思った

●他のサービスを利用した人が、「すぐ査定金額が出ると書いてあったから査定してみただけなのに、こんなに電話が来ると思っていなかった」と言っていて、お客様にそういう思いをさせなくて済むのでよいと思った

●販売戦略の提案まで丁寧にアドバイスしていて、営業マンが不要になってしまうのではないかと思うほどだった

など、概ね好評を得ています。まだまだ改善の余地があるサービスですが、顧客のアクションの一助となるサービスであると自負しています。