【動画】有田叶、早坂萌香、高橋涼、和愛が出演するムービーを公開
有田叶、早坂萌香、高橋涼、和愛が出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。
テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年12月21（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。
出演者
「JJ「J-GIRL」モデルオーディション2026 ＃国民的彼女」セミファイナルのマシェバラ部門にて、上位にランクインしたメンバーが出演しております。
1月17日（土）には、ファイナリストが出演するファン参加型イベントをWITH HARAJUKU HALL（東京・渋谷区）にて行います。
オーディションは1月18日（日）から1月31日（土）までファイナルステージの審査を行い、2026年の「J-GIRL」が決定いたします。
▼マシェバラ「JJ「J-GIRL」モデルオーディション2026 ＃国民的彼女」イベント内容
https://www.mache.tv/event/jgirl2026/detail/
▼マシェバラ「1月17日（土）J-GIRL2026 FINALIST #国民的彼女 ファンミーティング」開催のお知らせ
https://www.mache.tv/info/1974/
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=J15kqOBKzFg ]
有田叶
公式X：https://x.com/kanae_ar02
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ncnxYq8I3To ]
早坂萌香
公式X：https://x.com/14moeka_
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=jUgZpcnJn70 ]
高橋涼
公式X：https://x.com/suzuka___93
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Q-NwJJgaagU ]
和愛
公式X：https://x.com/epi_wakana
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/