約1,500通の“宇奈とと愛”の声が集結！お客様とつくる25周年──25周年川柳コンテスト、受賞作10句を発表

名代 宇奈ととは、創業25周年企画として実施した「宇奈とと川柳コンテスト」において、約1,500通の応募作品の中から選ばれた受賞作10句を発表いたします。

想像をはるかに超える応募数に、社内でも皆さまに「こんなにも想っていただいていたんだ」と、驚きと感謝の声があがりました。

本企画は、「お客様と一緒につくる25周年」をテーマに、宇奈ととにまつわる思い出や日常のひとコマ、元気の源を五・七・五で表現していただく参加型キャンペーンとして実施しました。募集期間中は、日本全国はもちろん、海外からも“宇奈とと愛”が寄せられました。

お客様の声から生まれた、25周年の川柳

今回の川柳コンテストは、「お客様と一緒につくる25周年」をテーマに、宇奈ととへの想いや、日常の中の一コマを五・七・五で表現していただく参加型企画。

うな丼を食べて元気が出た日。

忙しい合間の昼休み。

家族や仲間と過ごした時間。

どの作品からも、“うなぎを日常に”という宇奈ととの原点が感じられる温かい言葉があふれていました。

宇奈とと愛がこもった受賞作10品を大公開

応募作品は約30作品まで選考した後、全社員によるアンケート投票を実施。

「宇奈ととらしい」「思わず共感してしまう」

そんな声が多く集まった作品の中から、最終的に10句を選出しました。川柳に込められた想いとあわせて、ご紹介します。選出された皆さまには、宇奈ととオリジナル【金のどんぶり】をプレゼントいたします！

【1位】 祖父母との 散歩終わりは 宇奈ととで

月に1度、祖父母と散歩をしたあと、うなぎ好きな2人と宇奈ととで食事をするのが恒例に。

うなぎを食べて、元気に長生きしてほしいです。

【2位】子は一枚 俺は二枚で 妻三昧

子どもは一枚、自分は二枚、妻は三昧（ざんまい）。

家族それぞれの楽しみ方で、うなぎを満喫しています。

【3位】まだいける 今日も元気に ウナチャージ

忙しい毎日の中で、「まだいける」と自分を奮い立たせてくれる存在。

宇奈ととのうな丼は、私の一番の活力源です。

【4位】宇奈ととで とっとと気持ちを 整えて

落ち込んだ後輩にうな丼ダブルをおごっていたサラリーマン時代の思い出。

今は自分自身に言い聞かせながら、元気をもらっています。

【5位】仲直り「宇奈とと行くか？」が合言葉

夫婦の仲直りは、いつもこの一言から始まります。

【6位】サうなメシ 炭火の香りで またととのう

サウナ飯としても宇奈ととを広めたい。

「サウナ」と「うな」を掛け合わせた一句です。

【7位】しっぽから 食べていくのが マイルール

食べ方にも、それぞれのこだわりがあります。

【8位】雨降れど 宇奈とと行けば ハレの日に

気分が沈む日でも、宇奈ととでうなぎを食べれば“ハレの日”に変わる。

そんな想いを込めました。

【9位】宇奈ととで 整いながら うなる舌

美味しさに舌がうなり、気持ちまで整っていく。

宇奈ととで過ごす、幸せな時間です。

【10位】亡き父と うなぎを食べた 上野店

兄と訪れ、父との思い出がよみがえりました。

いつも美味しいうなぎをありがとうございます。

25周年は、まだまだこれから

2000年、小さな店から始まった宇奈ととは、たくさんのお客様に支えられ、25周年を迎えることができました。

今回の川柳コンテストで寄せられた一つひとつの言葉は、私たちにとって、これから先へ進むための大きな力です。

宇奈ととの25周年は、まだ始まったばかり。これからも、感謝の気持ちを形にする周年企画を

順次展開してまいります。現在もドリンク全品250円キャンペーンを実施中！

これからの宇奈ととにも、どうぞご期待ください。今後も続報は公式サイト・公式SNS（X・Instagram・LINE）にて順次発表しますので、チェックをお忘れなく！

