【開催レポート】20年以上続く、名古屋の冬の風物詩。子ども英会話教室アライブ主催の″クリスマスパーティー2025”

株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2025年12月14日（日）に、未就園児、園児、小学生および保護者の方を対象とした英語の地域イベント『アライブ主催クリスマスパーティー2025』を開催いたしました。20年以上にわたり地域に愛され続けている本イベントには、在校生のみならず地域の子どもたちを含む計253名が参加。英語を「学ぶ」だけでなく「使う」喜びを分かち合いました。

イベント概要

開催日時

2025年12月14日（日）

【午前】10:00～12:00 /【午後】13:40～15:40

参加者数

名古屋市のアライブイングリッシュスクール及びインターナショナルスクールの４校舎にて開催

４校舎合計 253名参加。

参加対象

・アライブ在籍生、一般の方

・未就園児、園児、小学生、保護者さま

開催場所

・アライブイングリッシュスクール熱田本校 （名古屋市熱田区）

・アライブイングリッシュスクール千種校 （名古屋市千種区）

・アライブイングリッシュスクール本山校 （名古屋市千種区）

・アライブインターナショナルスクール （名古屋市東区）

特色・目的

・「英語を使う喜び」を体験するアクティビティ

・五感を育む体験型アクティビティ

・文化への理解を深めるドレスコード

本イベントでは、子どもたちが以下の4色から好きな色を選んで身につけるドレスコードを設定しています。それぞれの色が持つ文化的背景を意識することで、多文化理解への第一歩としています。

１. RED 「愛と寛大さ」

２. GREEN 「力強さ」「永遠の命」

３. WHITE 「純潔」「潔白」

４. GOLD 「高貴」「希望」

イベント内容 ～遊びの先にあるオリジナルプログラム～

校舎の各クラスごとに、異なるアクティビティを5つ実施します。アライブのクリスマスは、外国人講師とイベントの専門チームが毎年ゼロから企画する「完全オリジナル」のアクティビティが特徴です。ゲームやアートクラフトなどを通じて、自然と英語が飛び交う環境を創出しました。また、アクティビティの内容だけでなく、各校舎での盛大なクリスマスの飾りつけの雰囲気も魅力の一つです！また、毎年大好評の「プレゼント交換タイム」では、何がもらえるのか、自分のプレゼントは誰にわたるのか、ワクワクした楽しいひとときが体験できます。

熱田本校千種校

本山校インターナショナルスクール

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/blog/index.html)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



