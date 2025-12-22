日本生命×徳島ガンバロウズ×徳島県 3団体による 2,000名招待プロジェクト実施のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズでは、オフィシャルパートナーである日本生命保険相互会社（以下、日本生命）、およびホームタウンである徳島県との連携により、2026年2月14日（土）15日（日）に開催する徳島ガンバロウズのホームゲームへ徳島県在住・在学の方を対象に2,000名を招待するプロジェクトを実施いたします。本プロジェクトは、子どもを中心とした徳島県民がスポーツに親しみが持てる環境づくり、にぎわい創出をすることを目的に実施します。

実施概要対象試合

■日時：2026年2月14日（土）15:00～

2026年2月15日（日）14:00～

■会場：アスティとくしま

■対戦：山口パッツファイブ

申込期間

１.WEBフォーム申込：12月25日（木）19時～2026年2月10日（火）23:59まで

※最大5名様までお申し込み可能です。

２.日本生命 申込：2026年1月5日（月）～2026年2月12日（木）まで

対象・定員・席種

■2026年2月14日（土）

１.徳島県在住、もしくは在学の方全員(WEBフォーム申し込み)

・申込先着500名様（1階自由席200名様、2階自由席300名様）

２.日本生命申し込み（ニッセイ職員が訪問先で案内するビラによる申し込み）

・申込先着1,000名様（1階自由席300名様、2階自由席700名様）

■2026年2月15日（日）

１.徳島県在住、もしくは在学の方全員(WEBフォーム申し込み)

・申込先着200名様（2階自由席）

２.日本生命申し込み（ニッセイ職員が訪問先で案内するビラによる申し込み）

・申込先着300名様（2階自由席）

申込方法

１.WEBフォーム申し込み（徳島県在住、もしくは在学の方全員）

2026年2月14日（土） 申込はこちら :https://ws.formzu.net/fgen/S71093818/2026年2月15日（日） 申込はこちら :https://ws.formzu.net/fgen/S48683974/

申込後の流れ

・WEBフォームにて申し込み後「受付完了メール」が届きます。

・試合当日、試合会場にある「当日券売場」の『無料招待企画受付』にてチケットをお渡しいたしますので「受付完了メール」を印刷した用紙もしくは、スマホ画面をご提示ください。

・チケットは代表者様へまとめてお渡しいたします。





注意事項

・定員に達し次第、申込の受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

・対象地域以外からのお申込はお断りいたします。

・お申し込みは上記の申込フォームよりお願いいたします。

・試合会場の駐車場には限りがございます。公共交通機関の利用、車の場合は乗り合わせての来場を お願いいたします。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。