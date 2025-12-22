韓国発ラグジュアリービューティーブランド「VINNE(ビンヌ)」が＠cosme TOKYOにて店頭販売を12月24日から期間限定で開始

株式会社MIMYO

株式会社MIMYO（本社：東京都渋谷区）が展開する、韓国発ラグジュアリービューティーブランド「VINNE（ビンヌ）」は、保湿・肌のハリ・ツヤ肌などのトータルケアが可能な「バイオディープコラーゲンファーミングマスク」軽やかに密着しナチュラルなツヤ肌を導く新商品「プレステージ グロウ スキンフィット クッション」ブランドのロングセラーである「エッセンス ラディアンス クッション」３つの商品を2025年12月24日（水）より約1ヵ月間＠cosme TOKYOで披露する。価格は全商品（マスクパックの単品を除く）オンライン販売価格より10％下げて設定する予定で、オンラインでは販売しないマスクパックの単品の販売やクッションファンデのテスターを設置、顧客来店イベントを行うことで、より身近で顧客にブランドを知ってもらうことができる見通しだ。

※ プレステージ グロウ スキンフィット クッション

【販売店舗情報】

■@cosme TOKYO

開催期間：2025年12月24日（水）～2026年1月27日（火）

営業時間：11:00～21:00

住所： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27

【販売商品ラインナップ】

１. プレステージ グロウ スキンフィット クッション (全２色) 4,320円（税込 / 参考価格：4,800円）

- 21ライトベージュ／ 23ナチュラルベージュ

２. シグニチャー バイオ ディープ コラーゲン ファーミング マスク 4枚入り 3,780円（税込 / 参考価格：4,200円）

３. シグニチャー バイオ ディープ コラーゲン ファーミング マスク 1,050円（税込）

４. エッセンス ラディアンス クッション (全２色) 4,050円（税込/ 参考価格：4,500円）

- 21ライトベージュ／ 23ナチュラルベージュ

※ 参考価格はオンライン販売価格を示す。

■商品の特徴

プレステージグロウスキンフィットクッションプレステージグロウスキンフィットクッション (全２色)

ダマスクローズウォーター*¹を中心とした高濃度エッセンスが、肌に触れた瞬間みずみずしく浸透。

使うほどに透明感が増し、スキンケア後のようななめらかなツヤ肌へ導く。

深い保湿と上質なツヤを同時に叶える、VINNE独自のプレミアム処方です。



*¹ 保湿成分

シグニチャー バイオ ディープ ファーミング マスク

コラーゲン水やコラーゲンエキスではなく、コラーゲン*¹そのものを5,000ppm配合した美容液40ｇをそのまま1枚に詰め込んだマスクパック。 200Daのきめ細かいコラーゲン粒子が肌の角質層まで馴染み弾力を与えます。肌にパックが密着してはがれにくく、他の活動をしながらのおうち肌ケアが叶います。

*¹保湿成分

シグニチャーバイオディープコラーゲンファーミングマスク

エッセンスラディアンスクッションエッセンス ラディアンス クッション（全２色）

なめらかに肌の欠点をカバーすることで、高級感のあるロングラスティングベースメイクに仕上げます。 エッセンスラディアンスクッションは高いカバー力と優れたキープ力が結合し、時間が経っても華やかで崩れにくいツヤ肌を演出します。





■VINNE（ビンヌ）とは

「私」の美しさを見つける物語の始まりです。

絶え間ない比較と降り注ぐ評価に包まれた世の中で、 自分の中に隠れていた優雅で輝かしい「私」の姿、流されることなく光り輝く「私」の姿を描き出します。

存在そのものが大切なあなたの美しさが、 この世界で純粋に輝くように、私たちは本来の美しさに専念しています。



公式サイト・SNS

■ブランド公式サイト

https://vinne.jp/

■ブランド公式Instagram

https://www.instagram.com/vinne_japan/

■ブランド公式X

https://x.com/vinne_japan

■ブランド公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vinne_japan



お問い合わせ

以下のメールアドレスにご連絡ください。

mimyojp@gmail.com