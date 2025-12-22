絶賛制作中！The Ballet Show史上初の絵本「クララのくるみ割り人形」ラフ画初公開！来春発売に先駆け、本日よりヤマカイサンタのクリスマスプレゼントとして「限定動画＆ラフ画」を期間限定配信！

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（本社：東京都港区／代表取締役：山本大輔）は、観客満足度99％*¹・SNS総再生数10億回超*²のヤマカイ＆ネレアが手がけるThe Ballet Showの新作『くるみ割り人形 The Ballet Show』に関連し、物語を事前に楽しんでいただく目的として、The Ballet Show史上初となる絵本『クララのくるみ割り人形』を現在制作しています。

本絵本は来春に紙絵本の販売も予定しており、本リリースでは制作途中のラフ画を特別に公開します。また、クリスマス企画として、本日19時よりヤマカイサンタからのクリスマスプレゼントを期間限定で配信することが決定しました。

The Ballet Show史上初の絵本を絶賛制作中

『くるみ割り人形』は、世界的に広く知られる名作である一方、日本では音楽や断片的なイメージは知られていても、物語全体に触れる機会は多くなく、あまり知らないという方も多い作品です。

The Ballet Showは「バレエを広める」という理念のもと、ストーリーを知らない方でも舞台を楽しめる体験設計を大切にしてきました。

今回の公演では、その取り組みの一つとして、観劇前に物語の世界観に触れていただくための導線を用意するため、絵本制作を決定しました。映像作品の制作案も検討しましたが、一過性の表現に留まらず、世代を超えて物語が語り継がれる形として、絵本という最適であると判断しています。

本作では、「クリスマスの夜、とある少女が夢と魔法の国で本当の優しさを見つけるお話」をテーマに初めて『くるみ割り人形』に触れる方にも、直感的に物語が伝わる構成を目指しています。



なお、東京公演は早期完売となり、現在は追加公演のチケットを販売中です。

良席は順次埋まりつつあるため、早めの購入をおすすめします。



*¹ 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

*² ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2025年12月時点）。

キャラクターラフ画を初公開！

左：物語の主人公・クララ、右：くるみ割り人形。

現在制作を進めている絵本「クララのくるみ割り人形」より、主要キャラクターのラフ画を本リリースにて特別に大公開します。

舞台『くるみ割り人形 The Ballet Show』の世界観を、より多くの方に親しみやすく伝えることを目的に、絵本ならではの表現としてキャラクターデザインにもこだわりを重ねています。



絵本の制作にあたって目指したのは「クリスマス＝くるみ割り人形」という文化・概念を日本でも広めることです。

誰の目にもあたたかく、直感的に物語の世界へ入り込めるよう、柔らかさと親しみやすい雰囲気をもたせるビジュアル設計や工夫を随所に凝らしています。



今後、その他の登場人物やキャラクターデザインも追って公開予定です。

2026年2月『くるみ割り人形』公演をより深く楽しんでいただくための“物語への入口”として、The Ballet Showのくるみ割り人形をさらにお楽しみいただく要素として楽しみにお待ちください。

クリスマス特別動画を期間限定プレゼント！！

「クリスマスのお話なのに、プレゼントが無いなんて…！」（ヤマカイ談）



日頃より当バレエ団を応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを込め、ヤマカイサンタよりプレゼントを用意しました。

今回お届けするのは、本リリースでも未公開となる「クララのくるみ割り人形」のラフ画と、ヤマカイ＆ネレアによる「クリスマス限定動画」の2点です。



いつも温かい応援をいただいている皆さまに、少しでもお返しができればという想い、そしてクリスマスをテーマに描かれる『くるみ割り人形』の物語により深く触れていただき「クリスマスという文化そのものを楽しんでほしい」という気持ちから、今回のクリスマス企画を実施する運びとなりました。



ぜひこのクリスマスプレゼントを受け取っていただき、物語の世界観に触れながら、『くるみ割り人形』の舞台を迎える時間そのものも楽しんでいただけたら嬉しく思います。

クリスマスのひとときが、皆さまにとって少しでも温かな時間になりますように。

＜プレゼント概要＞

▼プレゼント内容

・「クララのくるみ割り人形」未公開ラフ画

・ヤマカイ＆ネレアによる「クリスマス限定動画」



プレゼント配信期間：2025年12月22日(月)19:00～12月25日(木)23:59

受け取り方法：ヤマカイ公式LINEを友だち追加後、トーク画面にて合言葉「クリスマスならくるみ割り人形」と送信してください。



▼公式LINEの友だち追加はこちらから

https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi

※プレゼントは配信期間の【2025年12月22日(月)19:00～12月25日(木)23:59】にメッセージを送信された方が対象となります。期間外に送信された場合はお受け取りいただけませんのでご注意ください。

ヤマカイサンタからのメッセージ

この絵本は、くるみ割り人形の物語とはじめて出会う人のための一冊です。

クリスマスの夜、ひとりの少女が経験する小さな冒険が描かれています。

難しい話ではありません。子どもも、大人も読めます。

ただ読み終えたあと、「人にやさしくするって何だろう」と少し考えるかもしれません。

その入口として、この本を手に取ってもらえたら嬉しいです。

公演概要情報

【公演日時】追加公演大好評販売中！

【追加公演：東京】

・2月21日（土）16:00開場 17:00開演／19:30終演予定

▽販売チケットは公式 LINEまたは下記URLより購入できます。

東京公演：https://teket.jp/15767/60356

【販売中：大阪】大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）

・2月14日（土）15:30開場 16:30開演／19:00 終演予定

・2月15日（日）11:00開場 12:00開演／14:30 終演予定

▽販売チケットは下記 URL または公式 LINE より購入ができます。

大阪公演：https://teket.jp/15767/57492

【完売：東京】東京かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

・2月21日（土）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

・2月22日（日）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

既存の東京公演は全席完売。SNSでは「良い席が取れなかった」「購入しようとしたら既に売り切れだった」「追加希望」といった声を多数いただき、より多くの方にThe Ballet Showの新しい『くるみ割り人形』を体験いただくため、追加公演を決定しました。今後さらなる追加公演はございません。

人気のSSS席や前方席は早い段階での完売が見込まれるため、是非この機会にお早めの購入をお待ちしております。

【残り約20日！！】くるみ割り人形 The Ballet Showクラウドファンディング公開中

『くるみ割り人形 The Ballet Show』では現在、クラウドファンディングを実施しています。

支援受付締切：2026年1月12日(月・祝) 23:59

▼受付ページ

https://camp-fire.jp/projects/892425/preview?token=1knhfdv0&utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/892425/preview?token=1knhfdv0&utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show)

今回のご支援は、出演ダンサーの報酬・旅費、会場費、舞台演出クオリティの向上、そして“観客参加型の体験演出”の実装などに充当します。

すべては、The Ballet Showならではの新しい『くるみ割り人形』を創り、公演にお越しいただく皆さまに最大の楽しさを届けるために活用します。

【クラウドファンディング限定特典解禁】

１.『くるみ割り人形 The Ballet Show』DVD（再販なし・限定）

２.リハーサル見学（舞台裏体験＋記念撮影／回により内容変動）

３.アフターパーティー参加権（出演者・スタッフとの交流）

４.スポンサー枠（企業名・ロゴ掲出、連動施策のご提案）

ご支援者さまには上記特典を用意しています。



アフターパーティーは、出演ダンサーやThe Ballet Show関係者との会話や交流を通じ、ダンサーの素顔や想いはもちろん、エンタメバレエ団の未来について知っていただくことができるスペシャルな機会となっており、これまでも大変好評でした。

＜アフターパーティー過去開催時の写真＞

公式会員も募集中！

The Ballet Showでは、公式会員クラブを通じて、バレエをより身近に、より深く楽しんでいただくための取り組みを行っています。公式会員制度を立ち上げた背景には、地方にお住まいの方や、劇場に足を運ぶ機会が限られている方にも、気軽にバレエというエンターテインメントに触れてほしいという想いがあります。同時に、バレエという文化を一過性のものにせず、ダンサーが持続的に活動できる環境を構築することも、私たちの大きな目的です。

公式会員になると、下記のような特典をご利用いただけます。

・これまでに上演した「白雪姫」「アラジン」、そして先日閉幕した「美女と野獣」などの公演映像を4K高画質で見放題

・一般販売に先がけたチケット先行購入

・最も良い席であるSSS席を購入できる

舞台を「その日限りの体験」で終わらせず、日常の中でもバレエに触れ続けられる。

それが、The Ballet Showの公式会員です。

なお、こうした取り組みのもと準備を進めている2026年2月上演の『くるみ割り人形』公演も、多くの反響をいただいており、東京追加公演もまもなく完売予定となっています。

作品をより良い席で楽しみたい方は、早めのご検討をおすすめします。

この取り組みに、ぜひご共感いただけたら嬉しく思います。

〈プロフィール〉

プロバレエダンサー 兼 舞台監督 ヤマカイ

1995年10月20日北海道生まれ。7歳でバレエを始める。

函館ラ・サール高校卒業後、渡米。全米各地の舞台で主役として数々のステージに立ち、プロバレエダンサーとして活躍。「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。

以来、7年半にわたり、ダンサーとしての活動と並行して、撮影・編集をすべて1人で行いながら動画投稿を継続。

2024年には、パートナーのネレア氏とともに『The Ballet Show』を始動。初公演を大成功で終え、“エンタメバレエ”という新たなジャンルを牽引している。

現在もダンサーとYouTuberの二軸で活動し、バレエ文化の裾野を広げる第一人者として注目されている。

プロバレエダンサー 兼 くるみ割り人形主演 中野伶美（なかの れみ）

1998年10月30日東京生まれ。3歳でバレエを始める。

数々の全国・国際バレエコンクールで1位を受賞し、スカラシップを得て英国のバレエ学校に留学。卒業後、2019年からアメリカ・ルーマニアでバレリーナとして活躍。

10年間海外で活動し、昨年より東京を拠点にフリーランスとして幅広く活動中。

プロバレエダンサー 兼 舞台監督 ネレア

1997年10月12日スペイン・バスク地方生まれ。

3歳でバレエを始め、13歳でマドリードの名門バレエ学校に所属。わずか１年後にモスクワのボリショイ・バレエ学校へ転入し、18歳でバレエアーティストのディプロマを取得。

ロシア国立バレエ団、アメリカの複数のバレエ団でプリンシパルとして活躍。教育者・発信者としてもバレエ普及に力を注ぎ、2023 年にヤマカイとともに日本へ拠点を移し『The Ballet Show』を始動。以降、全ての作品で主演を演じてきたが、今回の「美女と野獣」をもって主演活動を一時休止し、芸術監督として注力していく。

『The Ballet Show』を通して、バレエをもっと身近で気軽に鑑賞してもらえる未来の実現に向けて挑戦している。

The Ballet Show 公式会員クラブ

The Ballet Showでは、公式会員クラブを通じて、公演の先行チケット販売や会員限定のデジタルコンテンツを提供しています。

これまでに上演した「白雪姫」「アラジン」などの公演映像を高画質で視聴できるほか、先日閉幕した「美女と野獣」の映像も配信開始しております。

また、毎回好評の会員限定でご購入いただけるSSS席も用意しており、次回作『くるみ割り人形』の東京追加公演も会員限定で12月10日(水)よりチケット先行販売を実施します。是非この機会に『The Ballet Show』が贈る特別な時間をぜひご堪能ください。ご入会をお待ちしております。

【スポンサー募集】“観るバレエ文化”を一緒に創りませんか?

The Ballet Showでは、舞台制作や公演活動を共に支えてくださるスポンサー企業様を募集しています。

「初めてバレエを観たけど、こんなに楽しいなんて！」「家族で楽しめる新しいエンタメ」といった声を頂くたびに、私たちはこの文化の可能性を実感しています。

本プロジェクトは、舞台のセット・衣裳・演出・照明・映像制作・海外アーティスト招聘など多くの要素から成り立ち、その活動には継続的な支援が必要不可欠です。

バレエ文化を未来につなぐこと。そして、それを通じて人々の暮らしに豊かさと喜びを届けること。

そのビジョンに共感し、共に歩んでいただける企業様を、心よりお待ちしております。



■ご協賛のポイント【年間1億リーチのPR効果】

・年間観客数2万人の公演で、協賛企業名を掲載

・質の高い商品に関心を持つ層へ向けたブランディング

・CSR活動としての芸術支援実績の創出

・YouTubeタイアップなどによる認知向上 ほか



The Ballet Showの活動を未来へと繋げていくために、活動趣旨をご理解いただき、皆様のご支援を賜りたく心よりお願い申し上げます。

少しでもご関心をお持ちいただけましたら、以下よりお気軽にご連絡ください。



お問合せ先： wibro.business@gmail.com

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2025年9月現在、年間観客数2万人・公演満足度99％*² ・累計観客数4万人・累計公演数30回超を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。



「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。

▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。



▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/



▽公式SNS

ヤマカイ

・YouTube：https://www.youtube.com/@Y_Ballet/featured

・Instagram：https://www.instagram.com/yamakaiofficial

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bringballet0420

・X：https://x.com/handsomedancerk



ネレア

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld- YlDGD57BKBqxWOw

・Instagram：https://www.instagram.com/nerea.barrondo/



The Ballet Show

・YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8%E5%9BA3TheBallet

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi



【企業様・一般のお客様のお問合せ先】

株式会社ワイブロ 広報部

E-mail：wibro.pr@gmail.com

MOBILE：070-8350-1586（土屋携帯）

営業時間：10:30～19:30



■会社概要

社名：株式会社ワイブロ

所在地：東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 4F

代表者名：山本大輔

事業内容：バレエ舞台事業、 SNSマーケティング/コンサルティング（分析・戦略立案・動画企画等）