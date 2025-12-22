「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」グッズを2026年1月22日(木) 10時よりオンライン販売開始！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」グッズを2026年1月22日(木)10時から販売開始いたします。
「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」グッズの販売決定！
2026年1月22日(木)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」(https://www.nijisanji.jp/events/lockonfleekgamefesta/)のイベントグッズが登場！
グッズラインナップは、ランダムチェキ風カード、缶バッジセット、アクリルスタンド、スティックバルーン、ボディシール＆ステッカーセット、パーカー、マフラータオルと会場限定販売のオリジナルクッキーの全8種類。
「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年1月22日(木)10時から販売開始予定です。
※受注販売ではなく在庫販売となります。
また、「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」グッズは、当日会場販売の実施も決定しております！
会場物販の詳細は「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」特設サイト(https://www.nijisanji.jp/events/lockonfleekgamefesta/) をご確認ください。
「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」グッズ紹介
■アクリルスタンド
・価格：各1,700円(税込)
・デザイン：全3種
・サイズ(約)
本体：W60mm×H144mm以内
※デザインによってサイズが異なります。
台座：W60mm×Ｈ60mm
・素材：アクリル
※両面保護シートあり
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
※在庫状況によってはイベント終了後に、にじストアでの販売の可能性がございます。
■ランダムチェキ風カード
・価格：400円(税込)
・種類：全6種ランダム
・サイズ(約)：W54mm×H86mm
・素材：紙、PP
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
※在庫状況によってはイベント終了後に、にじストアでの販売の可能性がございます。
■缶バッジセット
・価格：各1,400円(税込)
・種類：全3種
・サイズ(約)：直径57mm
・素材：ブリキ、紙、PP
※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。
※在庫状況によってはイベント終了後に、にじストアでの販売の可能性がございます。
■ボディシール＆ステッカーセット
・価格：各800円(税込)
・種類：全3種
・サイズ(約)
ステッカー：W70mm×H70mm以内
ボディシール：W70mm×H70mm以内
※種類によって、ステッカーサイズが異なります。
・素材
ステッカー：紙、PP
ボディシール：水転写シート
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
※在庫状況によってはイベント終了後に、にじストアでの販売の可能性がございます。
■スティックバルーン
・価格：各900円(税込)
・種類：全3種(2本1セット)
・サイズ(約)：W100mm×H600mm
・素材
本体：ポリエチレン
ストロー：ポリプロピレン
※在庫状況によってはイベント終了後に、にじストアでの販売の可能性がございます。
■パーカー
・価格：各8,500円(税込)
・種類：全3種
・サイズ(約)：着丈68cm / 身幅59cm / 肩幅56cm / 袖丈63cm
・素材：綿
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
※在庫状況によってはイベント終了後に、にじストアでの販売の可能性がございます。
■マフラータオル
・価格：各2,800円(税込)
・種類：全3種
・サイズ(約)：W200mm×H1100mm
・素材：綿
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
※在庫状況によってはイベント終了後に、にじストアでの販売の可能性がございます。
■オリジナルクッキー
・価格：1,500円(税込)
・種類：全1種(ステッカー全3種ランダム)
・サイズ(約)
BOX：W110mm×H110mm×D55mm
ステッカー：W48mm×H48mm
・素材
BOX：紙、PET
ステッカー：紙、PP
・内容量
8個
※オリジナルクッキーは会場限定販売となります。
にじさんじオフィシャルストアでのお取り扱いはございません。
販売概要
・販売開始日：2026年1月22日(木)10時～
・お届け時期：2026年2月上旬以降
・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_856
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。
「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。
また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・Xハッシュタグ：#ロクフリゲームフェスタ
「LOCK ON FLEEK GAME FESTA」について
■開催日程：2026年1月22日(木) OPEN17:00 / START18:00
※本公演は、22時を超えて公演を行う可能性がございます 。
神奈川県の青少年保護育成条例により、18歳未満の方は、来場時に保護者の参加同意書をご持参ください。
16歳未満の方は、会場への往復に保護者の同伴が必要です。
■会場：パシフィコ横浜 国立大ホール
■出演者：レイン・パターソン、ローレン・イロアス、アルス・アルマル
椎名唯華、三枝明那、ラトナ・プティ、イブラヒム、石神のぞみ、叢雲カゲツ
■組み分け
レイン軍：レイン・パターソン、三枝明那、石神のぞみ
ローレン軍：ローレン・イロアス、椎名唯華、イブラヒム
アルス軍：アルス・アルマル、ラトナ・プティ、叢雲カゲツ
■特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/lockonfleekgamefesta
「LOCK ON FLEEK」について
放送チャンネル：にじさんじ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/nijisanji)にてプレミア公開
概要：にじさんじの巨大倉庫を改装した秘密基地でライバーたちが様々なエンタメを堪能！新作ゲームやレトロゲーム、ボドゲにオモチャなどなど...
世の中のあらゆる遊びにロックオンして、全力全開で楽しみつくす「総合エンタメ番組」です。
メインMC：レイン・パターソン、ローレン・イロアス
ナレーター：アルス・アルマル
番組ハッシュタグ：#ロクフリにじさんじ
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸