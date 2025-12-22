Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」に令和の桃太郎🍑 桃から生まれた桃太郎 / VTuber「柏木もも」が加入！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」が、桃から生まれた桃太郎 / VTuber「柏木もも」の「VEE」への加入をお知らせします。

この度、新たにバーチャルタレント「柏木もも」がVEEへ加入しました。

VEEは今月、VSingerとしても活動する「みなとん。」のVEE加入を発表。それに次ぐ形で今回、さらなるタレントデビューを発表しました

自身でイラストを描く事が出来る「柏木もも」、クリエイター／タレントとマルチに活動する彼女をVEEとして、SonyMusicとしてサポートします。今後の活動にご注目ください！

公式サイトではプロフィールやビジュアルも公開しました。またティザームービーも合わせてSNSで展開されました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7Oxik7yEFOo ]

加入報告は柏木ももの一周年にあたる12月22日、メモリアルなYouTubeライブにて発表されました。

https://youtube.com/live/zUFFuI26hjE

加入後初の配信は12月24日20:30から、同YouTubeチャンネルにて予定しております。

●柏木もも（KASHIWAGI MOMO）タレント情報

柏木もも(かしわぎもも /KASHIWAGI MOMO）

「鬼を倒すため仲間になって欲しいですっ!!」

桃から生まれた猫の耳が生えた女の子。 田舎で育って鬼を倒すために都会に上京！ だが上京したもののゲーム廃人化としネットをみて堕落していく毎日。 そのうちに貯金もつきバイトを始めたもののバイトも続かず崖っぷち生活！ このままじゃダメだと思い沢山の仲間を増やすため自分の特技の絵やゲームをネットに発信して人気動画配信者になると決意!! そんな崖っぷちの女の子が無事沢山の仲間を見つけ鬼を倒すことができるのか。 これは新世代の令和の桃太郎のお話です。ももと一緒に新しい物語を作っていこう！

【夢】

・人気動画配信者になること！

・仲間と作った物語をアニメ化漫画化させたい！

・イラスト関連で本や展示会をしたい！

(夢は沢山ありすぎます！！！)

【好きなもの/こと】

歌 / ゲーム / 絵を描くこと / アニメ / 食べること / 動画作り

【特技】

歌 / イラスト / FPS / 努力 / 好きなことへの継続力 / 企画力

【イラストレーター】

柏木もも

【URL】

YouTube：https://www.youtube.com/@KASHIWAGINEKO

X：https://x.com/usaaa_9

Twitch：https://www.twitch.tv/Kashiwagimomo

TikTok： https://www.tiktok.com/@kashiwagimomo

●ウェルカムグッズ&ボイス販売開始！

VEE加入を記念した「ウェルカムグッズ」と「ウェルカムボイス」の詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて販売を開始しました。

VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/

・ウェルカムグッズ詳細

この度、「ウェルカムグッズ」の販売がスタート！

柏木ももが、「ウェルカム缶バッジ」、「ウェルカムアクリルスタンド」になりました。

「ウェルカム缶バッジ」：単品で500円(税込)、

「ウェルカムアクリルスタンド」：単品で1,500円(税込)

での販売となります。

「ウェルカム缶バッジ」

ウェルカムグッズ 缶バッジ：柏木もも



「ウェルカムアクリルスタンド」

ウェルカムグッズ アクリルスタンド：柏木もも

ぜひご自宅にお迎えしてください！

・ウェルカムボイス詳細

「ウェルカムグッズ」と合わせて「ウェルカムボイス」の販売もスタート！

「ウェルカムボイス」は各タレント毎の販売となり、3つのコンテンツ・合計15個のボイスデータがセットになっています。

ウェルカムボイス：柏木もも

【商品内容】

A：自己紹介

B：一言ボイス集(7種)

C：システムボイス集(7種)

※A、B、Cをまとめたセット販売のみとなります。

※B、Cはタレントにより収録内容が異なります。詳しい内容は各販売ページにてご確認ください。

【価格】

500円(税込)

個性あふれるボイスをお楽しみください！

VEE Official Shop」とは

「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、バースデーグッズやイベントグッズの事後通信販売も実施中。

12月14日からは天籠りのんの「新衣装グッズ」の受注販売も開始しています。

詳細URL：https://shop.vee-official.jp/amakomo_linon_original4/

※受注期間は2026年1月4日(日)23:59まで

「VEE Official Shop」では、今後もタレントのグッズや、各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。

ぜひチェックしてください！

「VEE」プロジェクト概要

VEE：ロゴ

Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。

本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。

オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計23名のVTuberが在籍中。



・公式サイト：https://vee-official.jp/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official

・公式X：https://x.com/_vee_official_