【デザイナー】参加型セミナーで理想的なデザインを考える！ 1/15（木）・1/29（木）無料セミナー「どう活かす？デザインの基礎知識Vol.5・Vol.6」

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月15日（木）と29日（木）、Webや映像、ゲーム、広告・出版、ファッション、インテリアなどでデザイナーとして活躍されている方を対象に、無料のオンラインセミナー「どう活かす？デザインの基礎知識Vol.5・Vol.6」を開催します。





デザインは、単に美しい見た目をつくることだけではなく目的や目標を達成するために、計画的に物事を構築するプロセスや手法として幅広く活用されています。また、製品の外観や機能、広告、Webサイトやアプリの使いやすさなど、さまざまな領域で重要な役割を果たしています。グラフィックデザイナーやWebデザイナーだけではなく、映像クリエイターやディレクター、マーケターなど、あらゆるクリエイティブな仕事に携わる方にとってデザインの基本的な知識を持っていることは重要です。本セミナーシリーズでは、グラフィックデザインやWebデザイン、動画制作に関する資格の運営や教材制作の他に専門学校で講師としても活躍する増田恵一氏にご登壇いただき、デザインの基本をどう活かすか、に焦点をあて、毎回異なるテーマでデザインの理解を深めます。



第5回は「デザインプロセスとペルソナ」、第6回は「CI（コーポレート・アイデンティティ）とVI（ビジュアル・アイデンティティ）」をテーマに取り上げます。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



＜セミナーの内容＞

Vol.5：1月15日（木）「クリエイターが知っておきたいデザインとブランディング～デザインプロセスとペルソナ～」

・ブランディングとデザインの関係性とは？

・デザインプロセスにおけるブランディングの位置づけ

・ペルソナとは何か？なぜ必要なのか？

・ペルソナ設定の基本と実践例

・ブランドの“らしさ”を表現するデザインの考え方



Vol.6：1月29日（木）「クリエイターが知っておきたいデザインとブランディング～CIとVI～」

・CIとVIの違いと、それぞれの役割

・ブランドの世界観を視覚で伝えるためのVI設計

・ロゴ・カラー・フォントなどの統一感のつくり方

・SEOを意識したデザイン設計の基本

・情報構造とユーザー導線の考え方



＜セミナーの進行について＞

１．講師によるテーマ解説

２．チャットで「こうすべき！」というアイデアを投稿

３．投稿された意見を講師がパネルにまとめて可視化

４．参加者がテーマに合った画像（URLなど）をチャットに投稿

５．講師が用意した事例画像を提示し、解説

６．まとめと質疑応答

※本セミナーでは、ご参加の皆さまからたくさんのアイデアを募りながら進めていきます。

チャット機能を使って進行しますが、顔出しや声出しはありませんので安心してご参加ください。

どう活かす？デザインの基礎知識Vol.5 クリエイターが知っておきたいデザインとブランディング～デザインプロセスとペルソナ～Vol.6 クリエイターが知っておきたいデザインとブランディング～CIとVI～

■日時

Vol.5：2026年1月15日（木） 19：30～20：30

Vol.6：2026年1月29日（木） 19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

増田恵一（ますだ・けいいち）氏

一般社団法人ファッション産業技術継承協会 代表理事

武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科卒業。テキスタイルデザイン、グラフィックデザイン、動画制作、Webデザインに関する資格の運営、教材の制作、講座の開催をしている。学校法人文化学園在職中には、文科省委託事業として、産・官・学のメンバーとともに教材制作に取り組んできた実績をもつ。



■対象

・グラフィックデザイナー

・Webデザイナー

・映像デザイナー

・アニメーター

・インテリアデザイナー

・ファッションデザイナー

・産業デザイナー

・UIデザイナー

・UXデザイナー

・マーケター

・プロダクトデザイナー



■参加費

無料



■定員

各回60名



