【プレゼントキャンペーン】クロージィーとおくむらみゆきの直筆サインを抽選で3名様にプレゼント！

株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、プレゼントキャンペーンをClawZ公式X（@ClawZ_labo）にて実施いたします。

◆キャンペーン期間◆

ClawZ公式X :https://x.com/ClawZ_labo

2025年12月22日(月)20:00 ～ 2025年12月25日(木)23:59

◆プレゼント商品について◆

・ClawZ クロージィー（Hello world vol.1）※種類は選べません

・おくむらみゆき直筆サイン色紙

期間中、下記の応募方法にてご応募いただいた方の中から、抽選で3名様にプレゼントいたします。

(※種類はお選びいただけません。)

◆応募方法◆

ClawZ（クロージィー）公式X(旧Twitter)アカウント「@ClawZ_labo」をフォローのうえ、対象の投稿をリポストしてご応募ください。

◯ClawZ クロージィー（Hello world vol.1）

ClawZ（クロージィー）

それは、ラボから漏れた“ちいさな謎”

その存在は世界にとってまだ秘密

封を切ったその時 ──

あなたが最初の目撃者になル・・・

キャラクターデザイナーおくむらみゆきが手掛ける日本発のキャラクター『ClawZ（クロージィー）』。

個性豊かなクロージィーたちはポーズも付けることができ、かわいい写真もたくさん撮れます。

カラビナ付きだからお出かけも一緒。ラボから生まれた彼らに外の世界を見せてあげよう！

■ClawZ クロージィー（Hello world vol.1）

・価格：3,300円(税込)

・種類：全7種（ブラインドボックス仕様）

・商品サイズ(約)：ボディW100×D70×H150(ｍｍ)+耳

・素材：PVC,PS,ポリエステル、亜鉛合金、紙

・セット内容：フィギュア ×1、キャラクターカード ×1、お出かけ用リング×1

・品番：CZ-0001

◆注意事項◆

＜キャンペーンについて＞

本キャンペーンは、X社が関係するものではありません。またXの操作方法につきましては、当社ではお答えしかねます。キャンペーンの内容および賞品は、予告なく変更される場合があります。

＜応募について＞

キャンペーンの応募には、Xアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない方は、X公式サイトよりご取得ください。ご応募は日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方に限らせていただきます。同一人が複数のXアカウントで応募することはできません。本キャンペーンへの応募は無料ですが、インターネット接続料及び通信料はお客様のご負担となります。

●以下の場合、当選が無効・当選対象外になる可能性があります。

- 当選発表前に「@ClawZ_labo」のフォローを解除した場合アカウントを削除した場合- アカウント名及びIDを変更した場合- アカウントが非公開の場合- プロフィール、ユーザー名、画像などを設定していない場合- アクション（ポスト、リポスト、返信、いいねなど）が全くない場合- アカウント作成後、メールアドレスが本人のものか確認をするプロセスを行っていない場合- アカウント作成直後に参加した場合応募時のポストを削除された場合その他、弊社が不正とみなした場合

※当選されたお客様は、送付の際に確認が出来なくなるため、賞品が到着するまで変更しないようお願いいたします。

＜当選について＞

- 抽選の結果は、当社公式X(旧Twitter)カウント「@ClawZ_labo」から当選者のアカウントへダイレクトメッセージ（DM）をお送りし、当選のご連絡とプレゼントに関するご案内をさせていただきます。- ダイレクトメッセージ（DM）での当選連絡後、期日までにプレゼント発送先の入力がない場合、当選の権利を無効とさせていただきます。- 当選者の発表は、当選者のみにご連絡させていただきます。- 当選者は、本権利を他人に譲渡したり、金銭と交換したりすることはできません。- 当選した商品の転売、オークション等への出品は禁止します。- 応募内容に虚偽の記載があった場合は、当選資格を取り消します。- 応募方法や抽選方法、当選についてのお問い合わせは受け付けておりません。

＜個人情報の取り扱いについて＞

お預かりしたお客さまの個人情報は、当選の通知および商品の発送にのみ使用します。

＜免責事項＞

- 本キャンペーンに関して応募者が受けたいかなる損害についても、当社は一切の保証を致しません。- 本キャンペーンは「X」を活用したキャンペーンです。- Xに関連するアプリケーションの動作環境により発生するキャンペーン運営の中断または中止によって生じるいかなる損害についても、当社は一切の保証を致しません。

