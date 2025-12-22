神戸最大級のフードホール「TOOTH MART」で1月30日より開催の『神戸ルミナリエ』開催期間限定の特別プランの予約受付開始！

株式会社ポトマック

「神戸ポートミュージアム」1階にあるフードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)」 (以後、「TOOTH MART」)で2026年1月30日（金）～2月8日（日）まで行われる『第31回神戸ルミナリエ(https://kobe-luminarie.jp/)』にちなんで神戸ルミナリエ期間限定の特別プランを販売いたします。

また、今年はTOOTHMARTのある新港町エリアのイルミネーションイベント『NEW SEAPORT ナイトライト 2025-2026』と『神戸ルミナリエ』との特別コラボレーションとして神戸ポートミュージアム周辺にも神戸ルミナリエ作品の展示もございます。

各会場の作品を鑑賞した後はエリア一帯を明るく彩るシャンパンゴールドの街路樹イルミネーションを眺めながらTOOTH MARTに足を運んでみてはいかがですか？

＞＞NEW SEAPORT ナイトライト 2025-2026 詳細はこちら(https://kobewaterfront.com/events/nsnl2526)

神戸ルミナリエ

阪神・淡路大震災の犠牲者への鎮魂と震災の記憶を後世に語り継ぐ、まちと市民の希望を象徴する行事として開催してきた『神戸ルミナリエ』

昨年に引き続きメイン会場は旧外国人居留地や東遊園地、そしてメリケンパーク。東遊園地からメリケンパークにかけて見どころが点在しているので、神戸の街並みを楽しみながら荘厳な光の芸術作品『神戸ルミナリエ』をお楽しみください。

＞＞神戸ルミナリエ 詳細はこちら(https://kobe-luminarie.jp/)

31回神戸ルミナリエ開催期間限定！ルミナリエ鑑賞前後にカジュアルに楽しめる♪

ルミナリエ開催期間限定プラン

販売価格：お一人様 2,500円（税込）

販売期間：1月30日（金）～2月8日（日）

【メニュー内容】

・季節のサラダ

・フライドポテト

・グリルチキン＆ソーセージ

・お好きなドリンク

＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/506507)

『ゆく年くる年はフードホールで乾杯♪』TOOTH MARTは年末年始も休まず営業致します！

牡蠣バケツのワイン蒸し神戸牛ステーキ神戸牛バーガー トリプル贅沢国産いちごとフロマージュのクレープ六甲ビール１リットル

年末年始はちょっと贅沢に！新春を祝うごちそうメニューをラインナップ

おみくじグルメガチャで運試し

TOOTHMARTで人気のメニューや神戸牛バーガーといったごちそうグルメが当たるグルメガチャ！3000円分の食事券など豪華賞品が当たるかも！？

おみくじグルメガチャで運試ししよう！

料金：1回500円

※1日につき50枚限定、毎日無くなり次第終了となります

忘新年会にピッタリのお得なプランも好評開催中！TOOTHMARTの人気メニューや神戸グルメを満喫できるラインナップ♪

グルメを満喫★兵庫産牛サーロインステーキ付き！TOOTHMART忘新年会プラン 11品

販売価格：お一人様 6,000円（税込）

販売期間：11月1日（土）～2月28日（土）

【メニュー内容】

・切りたて生ハムとグリッシーニ

・モルタデッラ

・パテドカンパーニュ

・お魚のカルパッチョ

・彩り野菜の季節のサラダ

・金賞受賞！黒十名物旨味唐揚げ

・ハーブフライドポテト

・点心2種（焼売、翡翠えび餃子）

・神戸近郊野菜のグリル

・兵庫県産牛サーロインステーキ

・サルシッチャのトマトソースペンネ

▶飲み放題120分 ＋2000円

＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/403661)

フードホールを食べつくし★TOOTHMART忘新年会プラン 9品

販売価格：お一人様 3,000円（税込）

販売期間：11月1日（土）～2月28日（土）

【メニュー内容】

・切りたて生ハムとグリッシーニ

・モルタデッラ

・海鮮シーフードサラダ

・金賞受賞！黒十名物旨味唐揚げ

・ハーブフライドポテト

・点心2種（焼売、翡翠えび餃子）

・神戸近郊野菜のグリル

・グリルチキン＆ソーセージ

・サルシッチャのトマトソースペンネ

▶飲み放題120分 ＋2000円

＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/403659)

TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

神戸発祥のブランド「TOOTH TOOTH」がセレクションする、神戸グルメやスイーツを味わえる9ショップが集う神戸最大級のフードホール！

『TOO SMART LIFESTYLE』をテーマに、“TOOTH TOOTH”が出逢った美味しいものを素敵に味付けして、人から人へ、 地域や世代を超えて、つないでいく架け橋となる“ハレノニチジョウの場”を、クリエイティブに発信していきます。

神戸市中央区新港町7番2号神戸ポートミュージアム 1F

>> 公式HP(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/25504?isfixshop=true)

>> Instagram(https://www.instagram.com/toothmart_foodhallnightfes/)