株式会社chikyubitoのブランド、クラTスタジオが【東京都立江戸川高等学校】様のクラスTシャツを作成いたしました。

株式会社chikyubitoが展開する「クラTスタジオ」では、東京都立江戸川高等学校 2年5組様の体育祭用クラスTシャツを制作させていただきました。

クラスTシャツは、行事当日だけでなく、クラスの思い出として長く心に残る大切なアイテムです。

今回の制作では、生徒の皆さまが思い描く「理想のクラT」を形にすることを大切にし、デザインの可愛さと着用時の快適さの両方にこだわりました。

完成後には、クラスの皆さまから嬉しいお声もいただいています。

『お客様からの実際の声』

理想通りで可愛いクラTありがとうございました！大好評でした！

クラTスタジオでは、クラスごとの個性や想いを丁寧にくみ取り、一枚一枚心を込めて制作しています。

「初めてのクラT制作で不安」「デザインをどう決めたらいいかわからない」といった場合でも、安心してご相談いただけます。

【クラスTシャツならchikyubitoクラTスタジオ】

chikyubito公式HP↓

https://chikyubito.co.jp/

クラTスタジオ公式HP↓

https://clat-studio.com/

私たちchikyubitoは、「お客様に提供していく価値」の”宣言”として、「世界に違いをつくる」をスローガンにしました。

世界に違いを作る企業としての誇りと責任。そんな私たちの想いから生まれた言葉です。

アパレル事業をはじめとする様々な事業を通して、私たちはあなたの世界に違いをつくります。