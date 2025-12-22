公務員複業元年へ、「複業クラウド」が公務員の登録受付を開始

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役：大林 尚朝）は、2025年12月、登録できる職種に「公務員」を追加し、複業を希望する公務員の登録受付を開始しました。

■我々が向き合う社会課題

2025年6月、総務省より「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」が出され、地方公務員の副業・兼業制度に関する運用が整理されました。これにより、これまで原則として認められてこなかった「営利企業での兼業」については一定の条件を満たす場合には許可対象となることが正式に示されました。

本通知では、地方公務員が兼業を通じて民間や地域社会で得た知見を、本来の職務や行政サービスの向上に還元することが期待されており、複業・副業解禁は単なる制度緩和にとどまらず、自治体の人材戦略そのものを進化させる重要な一歩と位置づけられています。

Another worksでは、2019年5月の創業以来、本業だけでなく複数の居場所を持ち、金銭報酬やスキルアップ、キャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる「複業」が社会に欠かせない働き方であると確信し、日本全国へ推進してまいりました。主力サービスである複業したい個人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォーム「複業クラウド」は提供開始から7年で累計登録タレント数10万人、累計導入企業数は2,500社、累計自治体数250※を突破しています。

そこで、さらなる挑戦機会の拡大に向け、2025年12月、登録できる職種に「公務員」を追加し、複業を希望する公務員の登録受付を開始しました。制度改正が行われ、普及するであろう2026年を「公務員複業元年」と捉え、全国の自治体と職員が新しいキャリアに踏み出せるような仕組みと支援を提供していきます。

※数値：2025年12月時点

■当社の取り組み

当社はこれまで、民間企業に所属する個人もしくはフリーランスを中心とした複業機会の創出を行ってきましたが、このたびその仕組みを公務員にも拡大し、以下のような支援を開始します。

・複業を希望する公務員の登録受付

・自治体の公務員複業の制度設計や許可基準の整備支援

・他自治体や民間企業での複業機会の創出と実践支援 他

私たちが目指すのは、公務員の複業が「一部の先進的な取り組み」ではなく、「誰もが当たり前に選べるキャリアの選択肢」となる社会です。今後は、他自治体での複業実践や公共領域を横断する人材の流動化にも取り組み、より持続可能で柔軟な行政組織のあり方を、自治体の皆様とともに築いていきます。

複業したい個人の方の登録はこちら

https://talent.aw-anotherworks.com/

複業制度を整えたい自治体様からの問い合わせはこちら

https://forseries.aw-anotherworks.com/public

■複業クラウド for Public

優秀な複業人材が自治体職員とともに行政課題解決に取り組み、地方創生の実現を目指すプロジェクトです。 複業人材を登用することで、DXの推進計画や広報戦略の立案など専門性の高い知見が必要な行政課題を解決してきました。2025年12月現在、累計47都道府県250自治体以上が導入し、複業人材登用におけるプロジェクトでは日本最大級の規模を誇ります。

HP：https://forseries.aw-anotherworks.com/public

■株式会社Another works

"複業"で働き方の最前線をつくるITベンチャー企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を通じて、副収入を目的とした副業だけでなく、スキルアップやキャリアアップ、自己実現など複数の目的を達成できる"複業"を社会の当たり前にすることを目指しています。

VISION「挑戦するすべての人の機会を最大化する」べく、誰もが挑戦したいその瞬間に、大きく環境を変えることなく"複業"で挑戦できる文化とインフラを創造します。

社名：株式会社Another works

代表取締役：大林 尚朝

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP：https://anotherworks.co.jp/