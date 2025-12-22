アイオケ3rdアルバム「私たち、本気です!!」ジャケット写真が解禁！全15曲収録！2026年1月以降のリリースイベント情報公開！

〈アイドルオーケストラ〉アイオケは、2026年3月21日（土）発売の3rdアルバム「私たち、本気です!!」のジャケット写真及びアルバム収録曲の情報を解禁。



3rdアルバム「私たち、本気です!!」ジャケット

アルバム収録曲の中には、各メンバーが作詞したそれぞれのセンター曲に加えて、リード曲の「ONE MIRAI」を含めた全15曲を収録。「ONE MIRAI」は壮大な世界観をアイオケメンバー全員で歌い上げたバラード曲で、 2025年12月24日（水）タワーレコード渋谷店で開催するインストアリリースイベントで初披露する。


「オリコンで1位を獲得できなければアイオケを卒業する」というリーダー三田萌日香の決意とメンバーの想いが詰まった3rdアルバムは、まさに今後のアイオケの命運を分ける1枚。


各地で開催する「90日間連続リリースイベント」はいよいよ12月22日（月）のオンライン配信で幕を開ける。2026年1月以降のリリースイベントスケジュールや特典画像の情報も公開。


また、3rdアルバムを引っ提げて全国7ヶ所を巡るアイオケツアー2026『私たち、本気です!!』のチケットは、イープラスにて現在オフィシャル先行（先着）販売中。


アイオケ3rdアルバム「私たち、本気です!!」

■アルバムタイトル：「私たち、本気です!!」


■価格：2,250円（消費税込）


■発売日：2026年3月21日（土）


■品番：AGIO-0426



■収録曲


1.アイドルイノベーション


2.Yami gimme Love


3.ONE MIRAI


4.ANRImited sky　


5.ゆゆTHEエクササイズ


6.サンタモニカで愛をキック


7.まほろば


8.ケサランパサラン


9.ノルカソルカ


10.GOT～推しが尊い！～


1１.本気まりか！


12.ENJIN


13.Miuse


14.aco≠rd


15. 同一个未来


特典付き！3rdアルバムオンライン事前予約12/22（月）開始！

＜⇓NEW⇓＞【特典付きアルバムオンライン事前予約】　※12/29発売分


・サイン入り馬コスプレチェキ付き


・サイン入りメンバーセンター曲歌詞カード




■オンライン受付URL：https://anysee.jp/ec/feature/i-ok/


■予約開始：2025年12月29日（月）12:00


※サイン入り馬コスプレチェキ付きの販売は各メンバーの馬コスプレチェキサインのオンライン配信開始から30分後まで



＜⇓NEW⇓＞【馬コスプレチェキサインのオンライン配信】


下記期間内に配信参加メンバーの対象商品をご予約いただいたお客様を対象に、Youtube配信にてお客様のお名前を呼びながらチェキにサインを入れさせていただきます。


■日時・参加メンバー


１.2026年1月5日（月）20:00～22:00


三田萌日香、ゆゆ・THE・エクスカリバー、甘宮さら、kurumi、安里唯


２.2026年1月7日（火）20:00～22:00


根本流風、真田真帆、櫻萍 Apple、草凪美海、あこ、大野まりか


※JINはスケジュール調整中


　


■配信チャンネル：＜アイオケ＞公式チャンネル


https://youtube.com/@i-ok_official?si=JFK-L20m7Cl95sAV



※オンライン事前予約、特典の詳細はオンライン受付サイトにてご確認ください



【特典付きアルバムオンライン事前予約】　※12/22発売分


・トークポート1分（メンバー別）付き


・トークポート6分（メンバー別）付きアルバム5枚セット


・トークポート13分（メンバー別）付きアルバム10枚セット


・サイン入りクリスマスチェキ付き


・あなただけにパフォーマンス（メンバー1名がオンラインで1曲）付きアルバム50枚セット


・あなただけにパフォーマンス（全員がオンラインで1曲）付きアルバム100枚セット



■オンライン受付URL


トークポート　https://talkport.com/a/2393/2987


クリスマスチェキ・あなただけにパフォーマンス　https://anysee.jp/ec/feature/i-ok/



■予約開始


トークポート：2025年12月22日（月）21：00


クリスマスチェキ・あなただけにパフォーマンス： 2025年12月22日（月）0:00※12月21日（日）24:00


※サイン入りクリスマスチェキ付きの販売は12月26日（金）23:59まで


※12/22（月）・23（火）実施のクリスマスチェキサイン入れオンライン配信ご希望の場合は各メンバー配信時間が予約締切です。詳細はオンライン受付サイトにてご確認ください。


※1/1（木）・2（金）トークポート付きの販売は各メンバーの開始時間まで



【トークポート】


■日時・参加メンバー


１.2026年1月1日（木）17:00～19:00


　根本流風、JIN、三田萌日香、あこ、ゆゆ・THE・エクスカリバー


２.2026年1月2日（金）17:00～19:00


　真田真帆、kurumi、大野まりか、甘宮さら、草凪美海、櫻萍 Apple、安里唯



※オンライン事前予約、特典の詳細はオンライン受付サイトにてご確認ください


特典付き！3rdアルバムインストアリリースイベント12/24（水）より各地で開催！

【インストアリリースイベント予約特典】


お会計1,000円（消費税込）毎に特典券1枚進呈＆スタンプカード



※特典券枚数またはスタンプ個数によって特典が異なります。


※特典券配布金額は端数切り捨てとなります。


※配布例…1会計4枚ご購入頂くと特典券9枚配布致します。


※リリースイベントの開催に伴い、現在使用している特典券は2025年12月20日(土)のアイオケ定期公演までとし、リリースイベント期間中はリリースイベント専用特典券のみの使用に限定いたします。　


※特典券は当日のみ有効です。いかなる場合においても再発行はいたしません。



【インストアリリースイベントスケジュール】


・日時：2025年12月24日（水）　19:30


・会場：タワーレコード渋谷店 5階イベントスペース


（〒150-0041東京都渋谷区神南1-22-14）



・日時：2025年12月25日（木）　１.14:00開演　２.18:00開演


・会場：イーアスつくば


（〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5丁目19）


※アイオケ出演イベントでの出張展開



・日時：2025年12月26日（金）　19:00


・会場：タワーレコード錦糸町パルコ店 イベントスペース


（〒130-0022 東京都墨田区江東橋４丁目２７－１４ 錦糸町パルコ 5F）



・日時：2025年12月27日（土）　15:30


・会場：ヴィレッジヴァンガード渋谷本店 B2店内イベントスペース


（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１丁目２３－３ 渋谷第一勧銀共同ビル）



・日時：2025年12月28日（日）　17:00


・会場：テラスモール松戸 2階 こもれびステージ


（〒270-0023 千葉県松戸市八ケ崎2丁目8-1 ）



・日時：2025年12月29日（月）　19:00


・会場：タワーレコード新宿店 9F店内イベントスペース


（〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目37-1 フラッグスビル）



・日時：2025年12月30日（火）　9:15開演


・会場：京王プラザホテル　南館5F　エミネンスホール


（〒160-8330 東京都新宿区西新宿2丁目2-1）


※アイオケ出演イベントでの出張展開



・日時：2025年12月31日（水）　13:00


・会場：東急歌舞伎町タワー2階新宿カブキhall～歌舞伎横丁「FIRST STAGE」


（〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目29-1）



＜⇓NEW⇓＞


・日時：


2026年1月3日（土）　13:00


2026年1月4日（日）　1部13:00／2部15:30


・会場：タワーレコード新宿店　9F　店内イベントスペース


（〒160-0022　東京都新宿区新宿3-37-1 フラッグス）



・日時：


2026年1月6日（火）　19:00


2026年1月8日（木）　19:00


・会場： HMV＆BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース


（〒150-0041　東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内）



・日時：2026年1月10日（土）　※時間調整中


・会場：都内某所予定



・日時：2026年1月11日（日）　※時間調整中


・会場：関東某所予定



・日時：2026年1月12日（月・祝）　1部13:00／2部15:30


・会場：横浜ワールドポーターズ1F スタジオカプア（ハワイアンタウン）


（〒231-0001　神奈川県横浜市中区新港2-2-1）


【特典券】 3rdアルバムインストアリリースイベント特典内容



[特典券1枚]※どれか1つ


●チェキ1枚(サインなし)


●ランダムカード（ポストカード4種・歌詞カード3種の全7種から1枚）＆サイン



[特典券2枚]※どれか1つ


●チェキ1枚＆サイン


●当日登壇メンバー全員とハイタッチ


●デジタルツーショット


●3ショットチェキ(メンバー2名＋お客様1名)


☆その日の特別メンバー考案特典


※当日のパフォーマンス時にお知らせいたします。



[特典券3枚]※どれか1つ


●メンバー1名のデジタル動画(約10秒)


●メンバー1名とTikTok撮影


●メンバー1名と握手（約20秒）



[特典券4枚]


●3ショットチェキ(メンバー2名＋お客様1名)＆メンバー2名のサイン



[特典券5枚]


●当日登壇メンバー全員と一緒にデジタルショット



[特典券7枚]


●当日登壇メンバー全員と握手(合計約15秒)



[特典券10枚]


●当日登壇メンバー全員のデジタル動画(約20秒)＆当日登壇メンバー全員と一緒にデジタルショット




※特典内容は予告無しで急遽変更になる場合がございます。


※3ショットチェキ(メンバー2名＋お客様1名)のペアは事前に運営側で決めてさせて頂きます。


※デジタルショットはお客様のスマートフォンをスタッフがお借りして撮影いたします。


※TikTok撮影はお客様のTikTokアカウントでの撮影です。


【スタンプカード】 3rdアルバムインストアリリースイベント特典内容

●購入ポイントカード


アルバム1枚ご購入ごとに1個スタンプを進呈


※オンラインストアご購入分はスタンプカードのポイントに反映されませんので予めご了承ください。


●来場者ポイントカード


リリースイベントご参加ごとに1個スタンプを進呈


(例:1日に2部開催の場合、1部のみ参加で1ポイント、1部と2部両部参加で2ポイント)



【購入ポイント特典】


30個：私物にサイン（1メンバー）


40個：メンバー1名からの「ありがとうメッセージ」動画撮影


50個：特別ポスタープレゼント


60個：メンバー1名からの「ありがとうメッセージ」動画撮影


70個：私物にサイン（1メンバー）


80個：メンバー1名からの「ありがとうメッセージ」動画撮影


90個：私物にサイン(1メンバー)


100個：


　１.メンバー2名からの「ありがとうメッセージ」動画撮影


　２.メンバーの私物にサインを入れてプレゼント(1メンバー)


110個：私物にサイン(1メンバー)


120個：メンバー2名からの「ありがとうメッセージ」動画撮影


130個：私物にサイン(2メンバー)


140個：私物にサイン(2メンバー)


150個：


　１.メンバー3名からの「ありがとうメッセージ」動画撮影


　２.あなたからのファンレターのお返事を書きます(直筆)


200個：


　１.私物にサイン(全員)


　２.メンバー全員からの「ありがとうメッセージ」動画　　


　３.アイオケ出張パフォーマンスまたは、全員と対面お話会※要相談



※私物に複数名サインの場合は、1アイテムへのサイン入れとなります。


※複数名の「ありがとうメッセージの場合は、同じ動画の収録となります。


※「ありがとうメッセージ」動画はお客様のスマートフォンをスタッフがお借りして撮影いたします。


（スマートフォンのみ使用可能となります。）


※「ありがとうメッセージ」動画は約30秒の動画となります。



【来場者ポイント特典】


全リリースイベントにご参加の方は、リリース日の2026年3月21日(土)ツアーファイナル＠横浜ReNYにて、ステージ上で表彰させていただきます。


全国7ヶ所！アイオケツアー2026『私たち、本気です!!』

【概要】


■タイトル：アイオケツアー2026『私たち、本気です!!』


■出演：アイオケ



■日時・会場


＜岡山＞


・日時：2026年2月7日（土） 　開場12:30/開演13:00　開場17:30/開演18:00


・会場：YEBISU YA PRO.（〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1丁目10-30）



＜大阪＞


・日時：2026年2月8日（日）　開場17:15/開演18:00


・会場：LIVE SQUARE 2nd LINE（〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目11－37）



＜柏＞


・日時：2026年2月11日（水・祝）　開場13:00/開演13:30　開場18:00/開演18:30


・会場：柏PALOOZA （〒277-0005 千葉県柏市柏3丁目2－2 林ビル2F）



＜名古屋＞


・日時：2026年2月22日（日）　開場17:15/開演18:00


・会場：名古屋LION LIMITED（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目2－10 栗ビル B2F）



＜静岡＞


・日時：2026年2月23日（月・祝）　開場17:15/開演18:00


・会場：LIVE ROXY SHIZUOKA（〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町）



＜埼玉＞


・日時：2026年3月1日（日）　開場13:00/開演13:30　開場18:00/開演18:30


・会場：西川口 Hearts（〒332-0034 埼玉県川口市並木2-10-25）



＜横浜＞


・日時：2026年3月21日(土)　開場12:30/開演13:00　開場16:30/開演17:00


・会場：横浜ReNY beta（〒231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町4丁目43 木下商事ビル 1F）



■チケット料金（消費税込）


　前方スタンディング 8,000円


　中央スタンディング 4,500円


　後方スタンディング 2,000円


　女性エリア（前方スタンディング・サイド） 3,000円



■チケット販売


オフィシャル先行（先着）


・受付期間：2025年12月14日（日）12:00～2026年1月5日（月）23:59


・販売URL：イープラス　 https://eplus.jp/sf/detail/3363660001


『マジで！？アイオケ♪３ determination -卒業かリベンジか-』＠豊洲PIT チケット販売中！



【概要】


■タイトル：マジで！？アイオケ♪３ determination -卒業かリベンジか-


■開催日時：2026年4月22日（水）17:30開場　18:30開演


■会場：豊洲PIT（〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1－23）



■出演：アイオケ、ほか



■チケット料金（消費税込）


S-VIP席（FC会員限定） 22,000円


VIP 席 22,000円


カメラ席（スチール撮影可） 22,000円


一般席 5,500円


一般立ち見席 4,400円


女性専用席 2,200円


学生席　 2,200円


車いす席　 2,200円


インターナショナルチケット 　4,400円


※全席種プラス1ドリンク（入場時600円別途）


※小学生未満入場不可、小学生以上チケット必要


※お一人様4枚まで


※車いす席は同伴者1名まで同額


※ S-VIP席・VIP席には限定特典付き



■チケット販売


・オフィシャル4次先行（先着） 2025年12月17日（水）12:00～2026年1月5日（月）23:59


国内：https://eplus.jp/i-ok/　


・インバウンド4次先行（先着） 2025年12月17日（水）12:00～2026年1月5日（月）23:59


海外：https://eplus.tickets/i-ok/


※インバウンド先行の受付席種はインターナショナルチケット（4,400円）のみ


※一般席と同等の席です


※入場時要身分証明書


アイオケとは

〈アイドルオーケストラ〉アイオケはボーカル7名、ヴァイオリニスト、サックスプレイヤー、フルーティスト、パフォーマー2名の12名で構成されたアイドルオーケストラユニット。アイオケの全楽曲には、〈歓喜の歌〉〈天国と地獄〉〈乙女の祈り〉〈ファランドール〉等、数多くのクラシック曲が組み込まれており、歌・演奏・ダンスが融合した華やかなパフォーマンスが魅力。2021年3月にデビューシングル「Catch The Dream」をリリース。2022年8月20日に豊洲PITでのワンマンライブを開催し、2024年1月13日には日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブを開催するなど、積極的な活動で着実にファンを増やしている。2026年3月21日（土）に3rdアルバムの発売、そして2026年4月22日（水）「マジで!?アイオケ♪３ determination-卒業かリベンジか-」＠豊洲PITの開催が決定している。




【メンバー紹介】


根本流風（ボーカル）：俳優としても活動、『けものフレンズ』声優


JIN（ボーカル）：俳優としても活動、7代目浜松オートレースヴィーナスを務めた


三田萌日香（ボーカル）：リーダー、俳優としても活動、横浜FCスタジアムMCも務める


安里唯（ボーカル）：俳優としても活動、『銀河鉄道999 THE MUSICAL』出演


真田真帆（ボーカル）：俳優としても活動


あこ（ボーカル）：新メンバー


櫻萍 Apple（ボーカル）：新メンバー、中国・深圳出身のアニソンシンガー・クリエイター。動画共有サービスのBilibiliでは100万人を超えるフォロワーがいる


kurumi（バイオリン）:アーティストのバックミュージシャン、ラジオのパーソナリティーと幅広く活動


大野まりか（サックス＆クラリネット）:新時代を拓くクラリネット奏者として『東京クラリネットフェスティバル』出演


甘宮さら（フルート）：フルート奏者として活動


ゆゆ・THE・エクスカリバー（パフォーマー）：サブリーダー、Reading Musical『BEASTARS』パフォーマーとして出演


草凪美海（パフォーマー）：ミュージカル俳優としても活動



★アイオケ★


HP：https://i-ok.jp/


X（旧Twitter）：https://twitter.com/i_orchestra_


Instagram：https://www.instagram.com/idol_orchestra_official/


TikTok：https://www.tiktok.com/@i.ok_official


YouTube：https://www.youtube.com/@i-ok_official


オンライングッズショップ【クリオンマーケット】


https://clionmarket.jp/?mode=cate&csid=0&cbid=2642549&csid=0&sort=n(https://clionmarket.jp/?mode=cate&csid=0&cbid=2642549&csid=0&sort=n)


★公式ファンコミュニティアプリFanicon「今日からキミも楽団員！！」


チケットの先行販売やみんなで楽しく会話できるグループチャットやLIVE＆ラジオ配信も！いつもアイオケを応援してくれているみんなと一緒に作り上げていくコミュニティ。


ご入会URL（月額\500-）https://fanicon.net/fancommunities/1107