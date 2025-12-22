Homemade RAKKAN Ramen再販決定。

株式会社楽観楽観の看板メニュー琥珀(醤油味)、真珠(塩味)の2種類がご自宅でお召し上がりいただけます。

背景・目的

『おだし、発酵調味料、日本の素材で調理し新たな可能性を創造し美味しいラーメン』をお届けする事をミッションに掲げ、日本が持っている食文化の価値を理解し世界にも発信していくた為に自宅で調理可能な本格派ラーメン『Homemade RAKKAN Ramen』の開発をしました。

日本国内だけに留まらず、現在はアメリカへの出荷、販売も手掛けています。

ECサイトURL

国内専用サイト https://rakkan-premium.com/

米国専用サイト https://rakkanramen.com/merch/ramen/

キャンペーン・特典

リニューアルオープンを記念して、

[6000円以上お買い上げのお客様対象に]送料無料で承ります。

キャンペーン対象期間：2025年12月23日より2026年1月31日

ビジョン

今後、楽観ＰＲＥＭＩＵＭでは、新たな商品開発を計画しており、お客様にとって刺激と、価値あるサービスを提供し続けることを目指します。

商品開発、商品販売で共に成長を目指す提携企業様も募集しております。

お問い合わせフォーム

media@rakkaninc.com

醤油の拘りついて。

醤油は「琥珀」の命です。

醤油を選ぶのはとても苦労しました。日本には約 1,500 社の醤油製造メーカーがあり、そのうちの どれが「琥珀」に合うのかを探し始めました。濃いくち、うすくち、たまり等醤油にも種類がいろいろありまして、その1つ1つを試していきました。また、産地も周って探しました。醤油の主要生産地である千葉県、兵庫県、香川県など・・・。そして辿り着いたのが現在、店舗でも使用しています柴沼醤油醸造の醤油でした。柴沼醤油醸造さんは、1688 年(元禄元年)に創業した老舗の醤油製造メーカーです。 歴史の陰に技術あり。素晴らしい技術力で大豆の甘さ、醤油の丸み、旨味、艶と私が探していた醤油をお持ちでした。その醤油をベースに柴沼さんと試行錯誤を繰り返して、ようやく「琥珀」専用の醤油が完成しました。 風味豊かな醤油を堪能してください。