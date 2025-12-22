話題のTV番組！オールスター合唱バトルの“地声合唱”指導者・木島タローによる【パワーコーラス体験講座】第7弾！開催決定！

一般社団法人パワーコーラス協会

フジテレビの音楽特番「オールスター合唱バトル」で話題の“地声合唱” の編曲/指導者、木島タローによる【パワーコーラス体験講座】vol.7が、2026年1月25日(日)に開催される。最新の合唱バトルの楽曲を使用し、木島タローの指導とDUCメンバーのサポートとともに効果的に学ぶ1日。合唱好きな方はもちろん、ゴスペル指導者や学校関係者の参加も大歓迎！新しい年の初めに、パワーコーラスアレンジの楽曲に挑戦しませんか？

古くて新しい合唱スタイル【パワーコーラス】から学ぶ

合唱は世界中の人々にとって、誰もが自分の声で参加しコミュニティを一つにする原始的な活動だった。たまたま日本では、戦後教育の中でそんな合唱が忘れられかけている。「一つの理想モデルに向かって個性や大声を削り取ってゆく」そんな合唱のイメージは過去のものになる。学習指導要領及びその解説から「頭声発声」（軽く頭に抜ける声）の言葉が消えたのは平成23年。今や音楽の教科書も半分以上はクラシック以外の音楽が占め、「それぞれのジャンルにふさわしい発声での歌唱」が奨励されている。合唱も多様化に対応して進化するべき時がきた。

今回は理論編と実践編の2部構成！

前半は「オールスター合唱バトル」にて実際に編曲・指導を行う木島タローによる、新しい合唱の形・理論編。

地声合唱とはどのような声を使うのか、スターたちへの指導の秘密、地声合唱の歴史、日本語合唱の弱点を補う地声メソッドなど…公式講座初の理論編を開催。

後半の新しい合唱の形・実践編では、12月22日放送「オールスター合唱バトル」で歌うま芸人合唱団が歌った「ひまわりの約束」を実際に歌う。

本来の合唱が持つパワーを皆さんのご存知の楽曲に取り込み、それをエンターテイメントとして高めてゆく方法を学んでいただく3時間。

指導者の育成にも使われる本格的なメソッドで現代型の合唱を体験。

理論編を経て後半の実践編を受講することで、初心者にもわかりやすく、プロシンガーや指導者にはより深く地声合唱の素晴らしさを知ってもらえるだろう。

今回も「校長センセ宇宙人説」で日本クラウンからデビューし、テレビ番組の主題歌などを歌うパワーコーラスグループ、Dreamers Union Choir (DUC)メンバーが歌唱サポートに参加する。

開催概要公式「パワーコーラス体験講座 vol.7」日時：2026年1月25日（日）理論編 11:00～12:30 実践編 14:00～17:00※各部、30分前より受付を開始します。会場：ダンススペース ベースオントップJR「高田馬場」駅 戸山口より徒歩1分、早稲田口より徒歩3分(東京都新宿区高田馬場1-33-14 サンフラワービル3F)主催：一般社団法人パワーコーラス協会協力：Dreamers Union Choirチケット購入ページPassMarket（パスマーケット）にて一般：一日券 6000円 / 実践編のみ 4200円学生：一日券 5000円 / 実践編のみ 3200円※リピーター様・先行販売は12/21(日)23:59まで※ご参加の皆様には事前にメールにて課題曲の資料をお送りします。※別途課題曲の楽譜をご購入いただき、当日お持ちください。

- 木島タローについて

フジテレビ「オールスター合唱バトル」監修（編曲/指導）

国立音楽大学教育科卒業、同学合唱講師。教職課程にいる学生たちを指導する中で、楽譜を使わない楽曲を取り込んだり、バッハをその場でジャズにするなど授業は型破り。

フジテレビ特番「芸能人合唱バトル」「オールスター合唱バトル」の編曲や指導を担当した他、TBS番組の主題歌、EXILE、ローマ教皇来日オフィシャルテーマソングなどのコーラスアレンジとレコーディング、ニューヨークのジョンレノン記念作曲コンテスト入賞など、その経歴も音大指導者としては特異。

地声合唱が盛んで星野源やハナレグミを輩出した私立自由の森学園の出身で、大学卒業後から2024年末まで米軍と契約していた教会ピアニストでもあった。自由の森の経験と長年のいわゆる「黒人教会」でのゴスペルミュージックの経験をベースとする。

普通科の授業では「合唱は芸術音楽である以前に誰もが楽しめる生活音楽でなくてはいけない」と言うのが彼の考えだ。

もっと多くの人が自分の声のままで日々誰かと共に歌う、そんな新時代のあり方を見せてくれる「古くて新しい合唱」の担い手である。

- Dreamers Union Choir（ドリーマーズ・ユニオン・クワイアー）について

2025年2月日本クラウンよりオリジナル楽曲「校長センセ宇宙人説」をメジャーリリース。

フジテレビ「オールスター合唱バトル」にて出演チームの指導補助を担当。

11人のシンガーと1名のピアニストで構成されるパワーコーラスグループ。オリジナル楽曲を中心に、ゴスペル、⿊人霊歌、最近ではパワーコーラスアレンジされたJｰpopなどもレパートリーとし全国で公演を行う、また都内を中心にLIVE活動も続けている。その他、グラミー賞アーティストのアルバムに歌唱参加など、特異なキャリアを重ねる。

【メディアでの歌唱経歴】

TBS「バナナマンのせっかくグルメ!!」「千鳥のかいつまんで教えてほしいんじゃ！」「ベスコングルメ」「ギャル曽根ファミリーのまんぷく家族旅」で主題歌を担当。ハモネプリーグ全国3位（2019年）

東京ドーム「国際イベント」テーマソングを歌唱。ショップチャンネルTVCM出演。

「ももいろクリスマス2023 PLAYERS」にてバックコーラスを担当。

