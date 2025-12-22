【ゲーム開発】表現の違いを理解して世界に届くキャラクターモデリングを！1/23（金）セミナー「『アニメ』『リアル』『スタイライズド』比較セミナー」開催（東京・新橋）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月23日（金）、3DCGクリエイターを対象にセミナー「スタイライズド造形で世界へ！欧米ゲーム市場に届くキャラクター表現 『アニメ』『リアル』『スタイライズド』比較セミナー #ポリゴンナイト」を開催します（東京・新橋）。

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166952/

※締切：2026年1月22日（木）18：00





現実の形や自然な造形をそのまま再現するのではなく、意図的にデフォルメや簡略化、強調を加えて表現する造形手法である「スタイライズド造形」。アニメ調、リアル調、そしてスタイライズドとキャラクターモデリングはのスタイルは多様化しています。C&R社では、3つのスタイルを比較するセミナーを開催します。



講師には、C&R Creative Studiosよりキャラクターモデラーの3名が登壇。「アニメ」「リアル」「スタイライズド」の違いを制作事例とともに解説します。3つのスタイルの違いを知ることで、作品にあった造形を学ぶことができます。日本だけでなく欧米ゲーム市場に届けられるキャラクター表現をめざしましょう。ご興味のある方はぜひご参加ください。

スタイライズド造形で世界へ！欧米ゲーム市場に届くキャラクター表現「アニメ」「リアル」「スタイライズド」比較セミナー #ポリゴンナイト

■日時

2026年1月23日（金）19：30～22：00



■場所

株式会社クリーク・アンド・リバー社 東京本社

5階 ホールA

住所： 〒105-0004

東京都港区新橋四丁目1番1号新虎通りCORE



■登壇者

C&R Creative Studios

COYOTE 3DCG STUDIO キャラクターモデリングチーム

トレバー・カー氏

アメリカ出身。ゲーム会社で3Dアーティストとしてキャリアをスタートし、その後Riot GamesやEAなどを経て2024年にC&R社へ入社。現在はディレクションや社内の技術教育に取り組んでいる。



C&R Creative Studios

COYOTE 3DCG STUDIO キャラクターモデリングチーム ディレクター

瀬島 将司氏

C&R社でキャリアをスタート。コンシューマーからスマホまで幅広いタイトルでキャラクターモデラーとして従事。現在はディレクターとしてクライアント対応や組織運営を担い、ゲーム・映像双方のモデル制作経験を強みに活動中。



C&R Creative Studios

COYOTE 3DCG STUDIO キャラクターモデリングチーム

北條 龍氏

専門学校卒業後、新卒でC&R社へ入社し、C&R Creative Studiosの3DCG制作部門に配属。現在はキャラクターモデラーとして、コンシューマゲームやスマホタイトルなどのキャラクター制作を担当している。



■対象

・3DCGデザイナー

・3Dキャラクターモデラー

・3D背景モデラー

・3Dモーションデザイナー

・3Dアニメーター

・3Dを学ぶ学生

・テクニカルアーティスト



■参加費

・社会人：1,000円（税込）

・学生：無料（学生証を提示ください）



■定員

100名



https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166952/

※締切：2026年1月22日（木）18：00



【セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「ポリゴンナイト」担当

Email：solution@hq.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



