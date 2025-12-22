【ゲーム開発】表現の違いを理解して世界に届くキャラクターモデリングを！1/23（金）セミナー「『アニメ』『リアル』『スタイライズド』比較セミナー」開催（東京・新橋）
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月23日（金）、3DCGクリエイターを対象にセミナー「スタイライズド造形で世界へ！欧米ゲーム市場に届くキャラクター表現 『アニメ』『リアル』『スタイライズド』比較セミナー #ポリゴンナイト」を開催します（東京・新橋）。
現実の形や自然な造形をそのまま再現するのではなく、意図的にデフォルメや簡略化、強調を加えて表現する造形手法である「スタイライズド造形」。アニメ調、リアル調、そしてスタイライズドとキャラクターモデリングはのスタイルは多様化しています。C&R社では、3つのスタイルを比較するセミナーを開催します。
講師には、C&R Creative Studiosよりキャラクターモデラーの3名が登壇。「アニメ」「リアル」「スタイライズド」の違いを制作事例とともに解説します。3つのスタイルの違いを知ることで、作品にあった造形を学ぶことができます。日本だけでなく欧米ゲーム市場に届けられるキャラクター表現をめざしましょう。ご興味のある方はぜひご参加ください。
■日時
2026年1月23日（金）19：30～22：00
■場所
株式会社クリーク・アンド・リバー社 東京本社
5階 ホールA
住所： 〒105-0004
東京都港区新橋四丁目1番1号新虎通りCORE
■登壇者
C&R Creative Studios
COYOTE 3DCG STUDIO キャラクターモデリングチーム
トレバー・カー氏
アメリカ出身。ゲーム会社で3Dアーティストとしてキャリアをスタートし、その後Riot GamesやEAなどを経て2024年にC&R社へ入社。現在はディレクションや社内の技術教育に取り組んでいる。
C&R Creative Studios
COYOTE 3DCG STUDIO キャラクターモデリングチーム ディレクター
瀬島 将司氏
C&R社でキャリアをスタート。コンシューマーからスマホまで幅広いタイトルでキャラクターモデラーとして従事。現在はディレクターとしてクライアント対応や組織運営を担い、ゲーム・映像双方のモデル制作経験を強みに活動中。
C&R Creative Studios
COYOTE 3DCG STUDIO キャラクターモデリングチーム
北條 龍氏
専門学校卒業後、新卒でC&R社へ入社し、C&R Creative Studiosの3DCG制作部門に配属。現在はキャラクターモデラーとして、コンシューマゲームやスマホタイトルなどのキャラクター制作を担当している。
■対象
・3DCGデザイナー
・3Dキャラクターモデラー
・3D背景モデラー
・3Dモーションデザイナー
・3Dアニメーター
・3Dを学ぶ学生
・テクニカルアーティスト
■参加費
・社会人：1,000円（税込）
・学生：無料（学生証を提示ください）
■定員
100名
▼詳細・お申し込みはこちら
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166952/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166952/?rls)
※締切：2026年1月22日（木）18：00
【セミナーに関するお問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
「ポリゴンナイト」担当
Email：solution@hq.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。
