TOKYO MX “年末年始 映画”『リング２』で死人が出たら本物のお坊さんが即読経・即供養！？12月31日（水）18:00～放送！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、2025年～2026年の年末年始に珠玉の名作映画を放送いたします。

大晦日の12月31日（水）18:00～は、ジャパニーズホラーの名作シリーズから『リング２』をお届け。さらに放送と同時に、TOKYO MX公式YouTubeチャンネルでは、『リング２』で人が亡くなるたびに本物のお坊さんが即読経・即供養する特別企画を開催します。お経を唱えるのは、曹洞宗の現役僧侶でありながら、芸人・コミックバンド「THE 南無ズ」のメンバーとしても活躍する、彼岸田盆さん。彼岸田盆さんが出演するホラー映画×即読経配信は、『リング』『呪怨劇場版』『着信アリ』に続き、今回で４回目となります。なお、今回は生配信ではなく、事前収録での出演となります。

劇中人物の供養に加え、今年の煩悩払いを一度に行う、大晦日にぴったりな（？）放送。テレビとYouTubeを一緒に点けて、ぜひ『リング２』をお楽しみください！

このほか、『トラック野郎 一番星北へ帰る』や『ラ・ラ・ランド』、『ターミネーター３』など、多彩なジャンルの名作映画を連日放送します。

年末年始は、ぜひTOKYO MXの映画ラインナップとともにお過ごしください！

◆大晦日こそみんなで『リング２』！映画で人が亡くなったらお坊さんが即読経・即供養！

(C)1999「リング２」製作委員会『リング２』（配信企画実施）

放送日時：2025年12月31日(水)18:00～19:45

＜TOKYO MX1＞

ストーリー：観たものは一週間以内に死ぬという''呪いのビデオ''。そのビデオを生んだ貞子の死体が古井戸から発見された。検死解剖の結果、30年前に殺されたはずの彼女の死亡時期が、１～２年前という驚愕の事実が判明。貞子は生きていた！？一方、恋人高山の怪死に疑問を抱いた舞は、真相を探るため彼の前妻浅川の行方を追い始める。同じ頃、女子高生の香苗が''呪いのビデオ''を手にしてしまう。謎が謎を呼び、さらなる呪いが忍び寄る。リングの恐怖は、始まりにすぎなかった。

制作年：1999年

監督：中田秀夫

脚本：高橋洋

原作：鈴木光司

出演：中谷美紀、佐藤仁美、深田恭子、松嶋菜々子（特別出演）、真田広之（特別出演）、小日向文世、石丸謙二郎、柳ユーレイ、大高力也、沼田曜一

読経配信はTOKYO MX公式YouTubeから！

（映画の放送より10分早く17:50～開始）

https://s.mxtv.jp/redirect/watch-party-2025-nenmatsu/

配信担当：彼岸田盆（THE 南無ズ）

"仏教エンターテイメント集団"THE 南無ズのボーカル担当。現役の僧侶。歌唱力のなさを愛嬌でカバーしようとする、お喋り坊主。

「マリオ、敵をあやめたら即供養」というゲーム実況動画で大バズり。

“即読経ウォッチパーティ”への出演は、『リング』『呪怨 劇場版』『着信アリ』に続き４回目。

◆シリーズ第８作！北へ北へと男旅――ふるさとめざして爆走だ！

(C)東映『トラック野郎 一番星北へ帰る』

放送日時：2026年1月1日(木)26:00～27:45

＜TOKYO MX1＞

ストーリー：美しい紅葉に染まる十和田湖付近を走る3台のトラック、一番星号、ジョナサン号、そして三番星号。その時、突然激しいクラクションと共にアメリカ帰りのコンボイ野郎・九十九譲次が一番星号を追い抜いた。負けてたまるか一番星。しかしこの勝負はコンボイに分があり、一番星は地団太踏んで悔しがった。さて、花巻のドライブイン“みちのく”では久しぶりに帰ってきた一番星をトラック野郎たちが暖かく迎えていた。だがその中の一人、真室川は人身事故を起こしたばかり。気の良いジョナサンは、賠償金返済の保証人を引き受けてしまう。そんな頃、一番星はジョナサンの女房の計らいで見合いをするが、見合いの相手よりも、その母親代わりの子連れ未亡人・北見静江に一目惚れしてしまった。

制作年：1978年

監督：鈴木則文

脚本：掛札昌裕、中島信昭、鈴木則文

出演：菅原文太、せんだみつお、大谷直子、新沼謙治、春川ますみ、愛川欽也 ほか

◆観るもの全てが恋に落ちる、極上のミュージカル・エンターテインメント

(C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.『ラ・ラ・ランド』

放送日時：2026年1月2日(金)26:00～28:30

＜TOKYO MX1＞

ストーリー：夢を叶えたい人々が集まる街、ロサンゼルス。映画スタジオのカフェで働くミアは女優を目指していたが、何度オーディションを受けても落ちてばかり。ある日、ミアは場末の店で、あるピアニストの演奏に魅せられる。彼の名はセブ（セバスチャン）、いつか自分の店を持ち、大好きなジャズを思う存分演奏したいと願っていた。やがて二人は恋におち、互いの夢を応援し合う。しかし、セブが店の資金作りのために入ったバンドが成功したことから、二人の心はすれ違いはじめる・・・。

制作年：2016年

監督・脚本：デイミアン・チャゼル

出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン、カリー・ヘルナンデス、ジェシカ・ローゼンバーグ ほか

◆お正月映画はシュワちゃんで締めくくり！

TM (C)2003 IMF3『ターミネーター３』

放送日時：2026年1月3日(土)13:00～14:55

＜TOKYO MX1＞

ストーリー：1997年、人工知能スカイネットによって引き起こされるはずだった“審判の日”は、ジョン・コナーと母サラの戦いによって回避された。だが未来は変わらず、再び殺人マシンT-Xが2029年から現代に送り込まれる。標的となったジョンを守るため、旧型ターミネーターが現れ、巻き込まれる形でケイト・ブリュースターも運命の渦に。止められぬ未来を前に、彼らは再び人類の希望を背負い戦いに挑む。

制作年：2003年

監督：ジョナサン・モストウ

出演：アーノルド・シュワルツェネッガー、ニック・スタール、クレア・デインズ、クリスタナ・ローケン ほか