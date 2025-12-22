10年連続10回目のクリスマス特別企画『School Days』全話無料一挙放送が決定！原作ゲーム発売20周年の今年は12月24日（水）午前0時より“24時間超”ぶっ通し無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、クリスマスの特別企画として2025年12月24日（水）午前0時より、アニメ『School Days』の24時間超無料一挙放送を実施いたします。

『School Days』は、2005年4月に発売されたオーバーフローのアドベンチャーゲームを原作としたアニメ作品で、高校生の主人公・伊藤誠と、クラスメイトの西園寺世界、そして誠が思いを寄せる桂言葉との複雑な三角関係が描かれます。魅力的なヒロインのほか、人間の感情の揺れ動きを織り込んだ独特の人間ドラマ、そして終盤の衝撃的な展開が話題を呼び、2007年の放送から15年以上が経った今でも根強い人気を誇っております。

このたび決定した、『School Days』のクリスマス・イヴ無料一挙放送は、今年で10年連続、10回目となる「ABEMA」のクリスマス恒例企画です。今年は原作ゲーム誕生から20周年を記念し、24時間超えでお届け。12月24日（水）午前0時から、TVアニメ『School Days』全12話に加え、OVA2作品『School Days＜Valentine Days＞』『School Days OVAスペシャル ～マジカルハート☆こころちゃん～』を24時間以上にわたりノンストップで無料一挙放送いたします。また放送後1週間の全話無料配信も実施いたします。

恋人との聖なる夜に……。今年のクリスマスもぜひ「ABEMA」で、『School Days』をご覧になり、“刺激的な聖夜”をお過ごしください。

■クリスマス特別企画『School Days』24時間超無料一挙放送 概要

(C) STACK・School Days製作委員会 2007

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年12月24日（水）午前0時～12月25日（木）午前1時45時

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/b3biq

（URLは初回・TVアニメ#10～12無料一挙放送の回です）

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

【放送スケジュール】

12月24日（水）

午前0時～：クライマックス無料一挙放送（TVアニメ#10～#12）

午前1時30分～：クライマックス無料一挙放送（TVアニメ#10～#12）

午前3時～：TVアニメ全12話＋OVAスペシャル無料一挙放送

朝9時30分～：TVアニメ全12話＋OVAスペシャル無料一挙放送

午後4時～：TVアニメ全12話＋OVA2作品無料一挙放送

夜10時45分～：クライマックス無料一挙放送（TVアニメ#10～#12）

12月25日（木）

午前0時15分～：クライマックス無料一挙放送（TVアニメ#10～#12）