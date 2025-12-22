DGDVは、NVIDIA GTC 2026のVCリバースピッチ登壇企業に選出されました

株式会社DG Daiwa Ventures

株式会社DG Daiwa Ventures（本社：東京都千代田区、以下：DGDV） は、このたびNVIDIA Corporation（本社:米国カリフォルニア州サンタクララ、CEO:Jensen Huang）が主催する年次カンファレンス「NVIDIA GTC 2026」において、「VC Reverse Pitch」セッションに登壇する世界のベンチャーキャピタル8社のうちの1社として選出されました。

NVIDIA GTCは、AI・GPU技術分野における世界最大級のNVIDIAが開催する年次カンファレンスであり、世界中から技術者、研究者、投資家、スタートアップが集まります。今回のVC Reverse Pitchセッションは、代表として選出されたベンチャーキャピタルが自社の投資テーマや支援内容等について、NVIDIAが厳選したスタートアップやNVIDIAエコシステムの来場者の皆様に向けて発信する機会となります。

イベント概要

・ イベント名: NVIDIA GTC 2026 VC Reverse Pitch

・ 日時: 2026年3月17日 (火) 14:00~15:00（現地時間）

・ 会場: San Jose Convention Center Grand Ballroom Theatre

・ 形式: 世界中から選出された8社のベンチャーキャピタルがリバースピッチを実施

来年3月にサンノゼで開催されるNVIDIA GTC 2026

DGDVは、これまでもNVIDIA Inception VC AllianceパートナーとしてNVIDIAと連携(https://dg-daiwa-v.com/news/nvidia%E3%81%AEinception-vc-alliance%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AB%E9%81%B8%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/)し、AI・半導体・ディープテック領域のスタートアップ支援を行ってまいりました。

今回の登壇を通じて、グローバルなイノベーションエコシステムにおけるDGDVの存在感をさらに高め、日本発の革新的なスタートアップがグローバルでチャンスを掴む機会を創出してまいります。

今回の登壇を通じて、グローバルなイノベーションエコシステムにおけるDGDVの存在感をさらに高め、日本発の革新的なスタートアップがグローバルでチャンスを掴む機会を創出してまいります。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

https://www.nvidia.com/gtc/startups/

※詳細は随時更新予定です