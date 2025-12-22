歌役者・9Lana、待望の初オリジナルグッズ販売決定！本日より発売開始！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2025年度、「プロポーズ」を中心に国内外で注目を集めた歌役者・9Lanaが、初となるオリジナルグッズの販売を本日より開始した。

今回登場するグッズは、Tシャツ、ジャケット缶バッジ、ステッカー、そして数字の「9」をモチーフにしたカラビナの全4アイテム。いずれも数量限定での販売となり、ファン待望のラインナップが揃った。

2024年のデビュー以降、9Lanaはコンスタントに楽曲リリースを重ね、シングルごとにコンセプトアートを発表するなど、ビジュアル面でも独自の表現を提示。歌い手という枠にとどまらず、作詞・作曲にも挑戦しながら表現の幅を広げてきた。楽曲ごとに変化する歌声はリスナーに強い印象を残し、海外ではリアクション動画が投稿されるなど、グローバルな広がりも見せている。

そんな9Lanaにとって初となるオリジナルグッズは、ファンにとってまさに待望のアイテム。本日より販売（一部商品は予約販売）となり、9Lanaからの少し早いクリスマスプレゼントとなりそうだ。

(9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com)

なお、9Lanaは2025年に「Aimai」「MONOLOG」「TURN OVER」「九尾」「確定一発」「BALALAIKA Acoustic Ver」「Only Way」など全8曲をリリース。中でも「Only Way」は、自身が初めて作詞・作曲に挑戦した楽曲で、HIPHOPサウンドを基調とした全編ラップという挑戦的な内容で、これまでのイメージを大きく覆す一曲となっている。

来年も精力的な活動が予定されている9Lana。2026年のさらなる飛躍にも注目したい。

■9Lana Official Online Store

https://9lana-officialonlinestore.com

■9Lana Music Video

【MV】プロポーズ/9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=XPLkkdMFmco

【MV】Only Way/9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=TGowEYYtKII

【MV】ネオラダイト/9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=iFhjA038IF4

【MV】九尾 / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=l70B7oRYKoo

【MV】BALALAIKA Acoustic Ver. / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=SxyEC5tbo9o

【MV】「TURN OVER」/ 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=oYr-W71m2Is

▼９Lana Profile

歌役者9Lana。

9つの声質を操るカメレオンボイスの持ち主。

まるで楽曲の主人公が憑依したと思わせるほどの、“声”のコントロールは絶品。」。その中でも９Lana特有の「がなり声」は特に定評がある。2023年から自身オリジナル曲「右ポケット」「BALALAIKA」「GAME」の3曲を立て続けに配信リリースし2024年4月に大人気アニメのエンディングテーマを担当する形でメジャーデビューを果たす。その後着実にリリースを重ね、2025年3月には韓国の歌い手「AKUGETSU」とのコラボ楽曲「MONOLOG」をリリースし活動の幅を世界に広げつつある。特に、内緒のピアスのカバー曲「プロポーズ」ではビルボードジャパンソングスにランクインするなど海外で高い評価を受けている。

▼9Lana Official

HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/

TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc

X：https://x.com/9Lana2?s=20

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw

Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/

Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com