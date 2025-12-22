革新的AIポートレートレタッチソフト「Tenorshare PixPretty 2.0」登場！

Tenorshare(Hongkong)Limited

2025年12月19日、TenorshareはプロフェッショナルAIポートレートレタッチツール「Tenorshare PixPretty(https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html)」の最新版2.0をリリースいたしました。今回のアップデートでは、AI技術をさらに強化し、皆さんがSNSで憧れるような「清透なナチュラルメイク」「垢抜け小顔」を簡単に叶えられる新機能が多数追加されました。AIが肌の質感を分析し、ワンクリックで自然な美化を実現。SNS映えする、色素薄い系やクアンクメイク風のポートレートが手軽に作れます。

Tenorshare PixPretty 2.0更新された機能により、「透明感たっぷりのツヤ肌」が簡単に実現！

https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html

https://www.tenorshare.jp/purchase/buy-tenorshare-pixpretty.html

Tenorshare PixPretty 2.0更新された機能: 画像美化と人像美化の強化で、理想のナチュラル盛りを実現 ！

- 背景調整：ぼかしや変更で、主役の顔が際立ち、クリーンな印象に。背景調整- 瑕疵除去：油光・黒眼圈・眼袋・二重あご。- 唇のシワを自然に除去：テカリを抑え、マットなのにツヤのある清透肌へ。- 顔のシワ除去：目元や額の細かいシワを滑らかにし、若々しい色素薄い系顔立ちに。顔のシワ除去- 身体の瑕疵除去：妊娠線や髭を自然に保護・除去し、全体のバランスを美しく。- 肌調整：高周波/低周波スキンスムージングで、ちゅるんとしたツヤ肌を実現。- 顔部リシェイプ：顔型プリセットに加え、顔幅・人中・中庭・下庭・下巴の尖り。顔部リシェイプ- 引き締め・髪の生え際・内眼角・外眼角・下眼瞼・歯茎・M字唇・口の水平線を細かく調整。小顔効果抜群で、憧れの卵型やVライン顔に近づけます。- メイク調整：眉毛、美瞳、チーク。クアンクメイク風のふんわりチークや、透明感を引き立てるナチュラルアイメイクがワンタップで完成。- 髪の美化：生え際調整や白髪除去で、清楚で垢抜けたヘアスタイルに。髪の美化- 身体美型：小顔効果に加え、美尻・長脚でスタイルアップ。全体がスリムでモデル風に。- 目部強化：赤血絲除去とキャッチライトで、キラキラしたぱっちり目に。疲れ知らずの明るい目元が手に入ります。赤血絲除去他の機能:- ゴミ箱：削除したファイルを復元可能にし、誤操作を防ぐ。- イドライン：参考線表示で精密な編集をサポート。- 多言語対応追加：より多くのユーザーが直感的に操作できる環境を実現。- 高度な色彩調整機能：思い通りの色表現とプロ品質の仕上がりをサポート。

これらのAI機能により、「透明感たっぷりのツヤ肌」が簡単に実現。セルフィーが毎日楽しくなり、SNS投稿のクオリティが格段にアップします！

まとめ

Tenorshare PixPretty 2.0は、進化したAIで日本年轻女性の理想を叶える究極のポートレートレタッチツールです。特に以下のような方に最適です！

■透明感あふれるツヤ肌と清透メイクでSNS映えを狙いたい方

■小顔・ナチュラル盛りで垢抜けポートレートを作りたい方

■初心者でもワンクリックでプロ級の仕上がりを楽しみたい方

公式サイトからダウンロードして、すぐにその魅力を体感してください。あなたの日常が、より美しく輝くはずです。

対応環境：Windows 10 以降、macOS 26 まで

Tenorshare PixPretty無料体験 ➤ https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html

