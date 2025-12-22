bala、大沢伸一プロデュースで約1年半ぶりのニューシングル「Chululira」リリース決定

アソビシステム株式会社

東京を拠点に活動するMANONとKANOによるユニット・balaの5thデジタルシングル「Chululira」が12月26日（金）に配信リリースされる。

「Chululira」ジャケット

日本のストリートカルチャーやポップ、クラブカルチャーなどの複合的カルチャーを彼女たちの持つ独自の世界観で独自のフィルターを通し、グローバルの音楽シーンと共鳴した新世代のJ-POPを発信するbala。日本のクリエイティブなギャルをエンパワーしていく存在として注目を集め始めている。

そんな彼女たちが2024年4月のEPリリース以降およそ1年半ぶりに解禁する新曲を手がけたのは、2023年にリリースした1stシングル「Barla」以来、2度目のタッグとなる大沢伸一。疾走感のあるビートの中にアーバンなムードが漂うサウンドに、タイトルにもなっている「Chululira」というワードをリフレインで落とし込んだ、軽やかで中毒性のあるbalaの新たなアンセムが誕生した。

また、リリース当日となる12月26日（金）、MANON主催のパーティ「PINK NOISE」が新宿・ZEROTOKYOにて特別回「PINK NOISE DX」として開催される。ヘッドライナーには、国内外のトップクラブで名セットを残し、balaの新曲も手がけた大沢伸一をはじめ、MANONと親交が深いecec、N²、STARKIDSなど多彩な面々がラインナップ。音楽、ファッション、アートが交錯する空間で響き合うノイズの渦に、心ゆくまで身を委ねてほしい。

＜リリース概要＞

bala 5th Digital Single「Chululira」

配信日：2025年12月26日（金）

配信URL：https://lnk.to/Chululira

＜イベント情報＞

「PINK NOISE DX」

日時：2025年12月26日（金）OPEN 23:00

会場：東京都 ZEROTOKYO

料金：DOOR \3,500 / FASTPASS TICKET \2,500

［ARTIST］

■B4 Z HALL

SHINICHI OSAWA / MANON / ecec / hirihiri / N² / ryu (THE RAMPAGE) / STARKIDS / sysmo / wagahai is neko

VJ：滝紘平 / TOOTEM

■B4F ENTER

2BOY / hayatohattori / ietaro / lucichi / LUNA / PLAYHOURSOUND(OTA&YUTO) / Pretty Party People(sou&RYOTA) / 内田聡一郎(LECO)

and more

詳細・チケット購入：https://zerotokyo.jp/event/pink-noise-dx-1226/

＜bala Profile＞

東京を拠点にするMANON、KANO(ロジャース歌乃)によるユニット、bala。

日本のストリートカルチャーやポップ、クラブカルチャーなどの複合的カルチャーを彼女たちの持つ独自の世界観で独自のフィルターを通し、グローバルの音楽シーンと共鳴した新世代のJ-POPを発信。

日本のクリエイティブなギャルをエンパワーしていく存在を目指している。

2023年、大沢伸一のプロデュースした「Barla」でデビュー、ライアン・ヘムズワース（Ryan Hemsworth）とジラフェッジ（Giraﬀage）によるユニットBODYSYNCのプロデュースした「Heavenly」、ケンモチヒデフミのプロデュースした「トーキョーサバイバー」をリリースした。2024年には1st EPをリリース。

Instagram：https://www.instagram.com/bala_official_japan/

TikTok：https://www.tiktok.com/@bala_official_japan

X：https://x.com/balaofficial_

YouTube：https://www.youtube.com/@balaofficial6028