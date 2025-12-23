世界のエグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場の成長見通し：二〇三〇年までに二九〇億米ドル規模に到達、年平均成長率七・二％と予測
エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場レポートは、世界のエグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）産業について、その構成、業績動向、将来の方向性を体系的かつ詳細に分析しています。本調査では、二〇二〇年から二〇二五年までを過去期間として市場動向を検証し、二〇二五年～二〇三〇年、さらに二〇三五年（予測値）までの将来予測を提示しています。市場分析はすべての地域を対象に行われ、各地域における主要経済国についても詳細な評価が含まれています。
二〇二五年における世界のエグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場規模は約二〇・五七九五十億米ドルに達し、二〇二〇年以降、年平均成長率（CAGR）四・一％で成長しました。同市場は、二〇二五年の二〇・五七九五十億米ドルから二〇三〇年には二九・〇九五〇十億米ドルへ拡大し、この期間の年平均成長率は七・二％と見込まれています。さらに二〇三〇年以降も成長は継続し、年平均成長率三・二％で推移し、二〇三五年には市場規模が約三九・九一四九十億米ドルに達すると予測されています。
エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）市場で事業を展開する企業は、市場での競争力を強化するため、さまざまな戦略的取り組みを進めています。主な施策としては、戦略的買収を通じた事業運営能力の強化や、戦略的パートナーシップによるサービス提供力および地理的展開の拡大が挙げられます。
レポートの全内容はこちらからご覧いただけます：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/executive-search-headhunting-global-market-report
新たな成長機会を最大限に活用するために、ビジネス・リサーチ・カンパニーは、エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）企業に対し、候補者探索を加速するためのAI活用型コンティンジェンシーサーチプラットフォームの拡充を推奨しています。さらに、地域拠点や国境を越えたサーチハブの設立によるグローバル展開の推進、サイバーセキュリティ分野の経営幹部採用など業界特化型エグゼクティブサーチの強化、第三者のエグゼクティブインテリジェンスデータ連携やマーケットプレイス型パートナーシップの統合も重要とされています。そのほか、透明性の高い顧客向け検索プラットフォームの導入による信頼性向上や、評価主導型の包括的なエグゼクティブサーチモデルの採用によるマッチング品質の向上も推奨されています。
エグゼクティブサーチ（ヘッドハンティング）とは：市場概要
エグゼクティブサーチ（一般にヘッドハンティングと呼ばれる）は、企業から委託を受けた専門ファームやコンサルタントが、上級管理職や経営幹部クラスの高度な人材を特定・採用するために提供する専門的な採用サービスです。一般的な採用や人材派遣サービスとは異なり、エグゼクティブサーチは、組織の戦略的方向性に大きな影響を与える重要なリーダー職の充足を目的として利用されます。社内採用だけでは対応が難しい場合や、機密性、競争上の配慮、高度な専門性が求められる場合に、外部の専門知見が必要とされることが多くあります。
エグゼクティブサーチサービスは、主に最高経営層、取締役会メンバー、上級管理職など、影響力の大きいポジションの採用に活用されます。また、深い業界知識や専門的な機能スキルが求められるニッチまたは採用難易度の高い職種にも用いられます。これらのサービスは、従来の採用手法を補完する一方で、社内人事部門や一般的な人材紹介会社と競合する側面も持ち、市場マッピング、潜在候補者へのアプローチ、リーダーシップ評価といった高度な機能を提供します。組織変革、後継者計画、国際展開、退職や再編に伴う経営層の空席対応といった場面で、特に多く活用されています。
