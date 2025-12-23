「昼の顔」は脱ぎ捨てろ。リーダーの孤独と本音を紐解くオンライン記事メディア「AFTER HOURS CEO」公開。
Webマーケティング・ブランディング支援を行うElixence（代表：横山祐樹）は、ビジネスリーダーの「Daytime（昼の顔）」では語られない本音と思想の断片を探るオンライン記事メディア『AFTER HOURS CEO』の第一弾をリリースしました。
記念すべき第1回は、兵庫県明石市・魚の棚商店街の名物店主、第1弾は明石の伝説的店主（73）。元・敏腕催事屋が語る「満員電車のビジネス論」と、70歳で一度死んだ男の「お釣りの人生」とは？。ドライフルーツ専門店「おっちゃんの店」の久男氏（73）を特集。「事業承継はしない」と断言する彼の、潔くも強烈なビジネス哲学に迫ります。
https://note.com/yukiyokoyama/n/nc86c0a58f530
■ 創刊の背景：綺麗な成功譚ではなく、「生々しい思想」を。
現代のビジネスインタビューは、成功法則や綺麗なストーリーに終始しがちです。しかし、真に心を動かすのは、リーダーたちが夜の帳（とばり）が下りた後にふと漏らす、迷いや哲学、そして人間臭い本音です。 『AFTER HOURS CEO』は、Barでグラスを傾けながら語り合うような親密な距離感で、ビジネスの深層にある「思想の断片」を拾い上げるメディアです。
■ Vol.1 特集内容：明石の“おっちゃん”が説く「空間認知」の極意
1. ビジネスの本質は「満員電車」にあり 「自分さえ良ければ、という商売は満員電車の入り口で立ち止まる人と同じ」。 かつて百貨店催事という激しい競争社会で数字を叩き出してきた久男氏は、ビジネスの極意を「後ろを見る（空間認知）」能力だと定義します。リュックを抱える仕草ひとつ、通路の譲り合いひとつに、市場を感じるセンスが表れるという独自の理論を展開します。
2. 究極の試食戦略「買わせるな、共有しろ」 「買わされる」という顧客の警戒心を解くために、彼は「売りたいオーラ」を完全に消し去ります。高度な心理戦の末にあるのは、単なる販売ではなく「美味しい体験の共有」。数字に追われた過去があるからこそ辿り着いた、人間味あふれる販売手法を紐解きます。
3. 73歳、現在は「お釣りの人生」 「70歳で一度死んだ。今は余生ではなく、お釣り」。 そう語る彼は、毎晩深夜まで明石の街を飲み歩き、種をまき続けます。そして、「店は自分の代で終わらせる」という衝撃の決断。そこには、自身のキャラクター（IP）を客観視した、クリエイターにも通じる美学がありました。
■ 編集長・横山祐樹（Elixence代表）コメント
「戦略はロジックで組み、共鳴は音で仕掛ける」をテーマに活動する中で、多くの経営者と対話してきました。その中で気づいたのは、最も学びがあるのは会議室ではなく、夜の雑談の中にあるということです。 明石の“おっちゃん”の言葉は、一見ローカルな話題に見えて、実は最先端のマーケティングやブランディングに通じる普遍的な真理を突いています。このメディアを通じて、教科書には載っていない「生きたビジネスの知恵」を届けていきます。
■ 媒体概要
媒体名：AFTER HOURS CEO
コンセプト：Daytimeでは語れない、リーダーの本音を。思想の断片を探すオンライン記事メディア。
企画・運営：Elixence
■ 取材協力
[明石・魚の棚]
おっちゃんの店 1986年創業。こだわりのドライフルーツ＆ナッツ専門店。
住所: 兵庫県明石市本町１丁目5-14
Online Store: https://ochan.shop/
【本件に関するお問い合わせ先】
Elixence（エリクセンス） 担当：横山 祐樹 Email: contact@elixence.work
URL: https://www.elixence.work/
