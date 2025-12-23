HitPaw & PixPrettyクリスマス特別セール開催！最大70％OFFの期間限定キャンペーンを実施
2025年12月22日、東京ー クリスマスシーズンにあわせて、HitPawでは年内で最も割引率の高い特別キャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンは、年間を通じて提供される各種プロモーションの中でも最大規模となり、対象製品は最大70％オフの特別価格で提供されます。
キャンペーン対象には、動画編集、画像補正、AI生成、音声変声、動画フォーマット変換など、多様な制作シーンに対応するHitPawの主要ソフトウェアが含まれており、個人クリエイターからビジネス用途まで、幅広いニーズに対応します。
また、本キャンペーンの特典として、美顔・ポートレート補正に対応した美顔ソフト「PixPretty」を無料で利用できる点も特徴の一つです。写真のレタッチやSNS用画像の作成など、日常的な画像編集用途での活用が期待されます。
年末年始にかけてコンテンツ制作需要が高まる時期にあわせて実施される本キャンペーンは、HitPawの製品を年間で最も有利な条件で導入できる機会として提供されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage1】
クリスマスセール概要
キャンペーン期間：2025年12月13日（土）～ 2026年１月５日（月）
割引内容：（1）最大70％OFF（※製品・プランにより割引率が異なります）
（2）PixPrettyの一か月ライセンスを無料獲得
対象プラン：全製品の年間プラン・永久プラン
クリスマス特売ページ（詳細情報）：https://www.hitpaw.jp/christmas-sale-2025.html
クリスマス特売の対象製品：
1.HitPaw VikPea
動画強化・編集に特化したマルチツール。低解像度の動画も鮮明に再現。
セール特別価格：
（1）年間プラン：11,900円（44％OFF！9,350円お得）
（2）永久プラン：41,090円（44％OFF！32,285円お得）
公式ページ：https://www.hitpaw.jp/hitpaw-video-enhancer.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage2】
2.HitPaw FotorPea
画像補正・AI生成に対応した画像編集ソフト。SNS投稿やビジネス写真に最適。
セール特別価格：
（1）年間プラン：9,379円（44％OFF！7,370円お得）
（2）永久プラン：13,579円（44％OFF！10,670円お得）
公式ページ：https://www.hitpaw.jp/fotorpea-photo-enhancer.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage3】
3.HitPaw Univd
動画・画像の変換や簡易編集が可能。日常的なコンテンツ制作を手軽にサポート。
セール特別価格：
（1）年間プラン：3,064円（50％OFF！3,503円お得）
（2）永久プラン：5,374円（70％OFF！8,830円お得）
公式ページ：https://www.hitpaw.jp/univd-video-converter.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage4】
クリスマス割引コードを使用する方法
方法１：製品の購入ページから、右側のバナーの「コピー」をクリックし、購入する時にコードを貼ります。
方法２：製品の購入ページの上部にある「割引ボダン」をクリックし、割引が自動的に適用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage5】
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
本キャンペーンは、年間を通じて提供される各種プロモーションの中でも最大規模となり、対象製品は最大70％オフの特別価格で提供されます。
キャンペーン対象には、動画編集、画像補正、AI生成、音声変声、動画フォーマット変換など、多様な制作シーンに対応するHitPawの主要ソフトウェアが含まれており、個人クリエイターからビジネス用途まで、幅広いニーズに対応します。
また、本キャンペーンの特典として、美顔・ポートレート補正に対応した美顔ソフト「PixPretty」を無料で利用できる点も特徴の一つです。写真のレタッチやSNS用画像の作成など、日常的な画像編集用途での活用が期待されます。
年末年始にかけてコンテンツ制作需要が高まる時期にあわせて実施される本キャンペーンは、HitPawの製品を年間で最も有利な条件で導入できる機会として提供されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage1】
クリスマスセール概要
キャンペーン期間：2025年12月13日（土）～ 2026年１月５日（月）
割引内容：（1）最大70％OFF（※製品・プランにより割引率が異なります）
（2）PixPrettyの一か月ライセンスを無料獲得
対象プラン：全製品の年間プラン・永久プラン
クリスマス特売ページ（詳細情報）：https://www.hitpaw.jp/christmas-sale-2025.html
クリスマス特売の対象製品：
1.HitPaw VikPea
動画強化・編集に特化したマルチツール。低解像度の動画も鮮明に再現。
セール特別価格：
（1）年間プラン：11,900円（44％OFF！9,350円お得）
（2）永久プラン：41,090円（44％OFF！32,285円お得）
公式ページ：https://www.hitpaw.jp/hitpaw-video-enhancer.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage2】
2.HitPaw FotorPea
画像補正・AI生成に対応した画像編集ソフト。SNS投稿やビジネス写真に最適。
セール特別価格：
（1）年間プラン：9,379円（44％OFF！7,370円お得）
（2）永久プラン：13,579円（44％OFF！10,670円お得）
公式ページ：https://www.hitpaw.jp/fotorpea-photo-enhancer.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage3】
3.HitPaw Univd
動画・画像の変換や簡易編集が可能。日常的なコンテンツ制作を手軽にサポート。
セール特別価格：
（1）年間プラン：3,064円（50％OFF！3,503円お得）
（2）永久プラン：5,374円（70％OFF！8,830円お得）
公式ページ：https://www.hitpaw.jp/univd-video-converter.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage4】
クリスマス割引コードを使用する方法
方法１：製品の購入ページから、右側のバナーの「コピー」をクリックし、購入する時にコードを貼ります。
方法２：製品の購入ページの上部にある「割引ボダン」をクリックし、割引が自動的に適用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337681&id=bodyimage5】
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
プレスリリース詳細へ