日本アクション映画に新潮流──大東賢が示す“力”の映像表現、パワー系アクション
日本のアクション映画において、新たな表現の方向性が注目されている。その一つが、俳優・映画監督の大東賢が展開する「パワー系アクション」だ。
この表現は、実際の筋力と身体操作を基盤とし、武道哲学「力現道」の考え方を映像に反映させる点に特徴がある。観客に対し、動きの速さではなく、対峙した際の圧倒感や存在感を伝えることを重視している。
近年、大東賢の活動は、日本発アクション表現の新潮流として紹介される機会が増えており、今後の展開が期待されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337555&id=bodyimage1】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
この表現は、実際の筋力と身体操作を基盤とし、武道哲学「力現道」の考え方を映像に反映させる点に特徴がある。観客に対し、動きの速さではなく、対峙した際の圧倒感や存在感を伝えることを重視している。
近年、大東賢の活動は、日本発アクション表現の新潮流として紹介される機会が増えており、今後の展開が期待されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337555&id=bodyimage1】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ