【GetPairr On The Go】挿すだけでAndroid化。Wireless CarPlay/Android Auto対応の3in1 AI BoxでYouTube/Netflix車内で。
GetPairr On The Goは、有線CarPlay搭載車専用のCarPlay AI Boxです。挿すだけで有線CarPlayをワイヤレス化し、Wireless CarPlay／Wireless Android Autoに対応。さらにAndroid独立システムで、車内時間を“もっと自由で快適”にアップデートしたい方におすすめのモデルです。
今だけ限定！GetPairr On The Go 年末キャンペーン実施中
決済時に以下のクーポンコードを入力するだけで、通常価格から50%OFF（19,800円 → 9,900円）でご購入いただけます。
通常価格：19,800円
クーポン適用後：9,900円（50%OFF）
クーポンコード：AL6Z7WT2
有効期間：2025年12月23日 00:01（JST）～ 2026年1月2日 23:59（JST）
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5DCYPJ
※在庫状況により予告なく終了する場合があります。
■ 製品の主な特徴
Android 独立システム＋アプリ自由インストール
カーナビに依存しないAndroidを搭載。YouTube／Netflix／Prime Video／Spotifyなどのアプリ（例）を車内で楽しめます。専用AppHubからアプリ追加もでき、自分好みにカスタマイズ可能です。
「3つの使い方」を1台に（Wireless CarPlay／Wireless Android Auto／Android独立システム）
純正の有線CarPlay搭載車に挿すだけで、ワイヤレス化を実現。iPhone／Androidどちらでも、初回設定後はエンジン始動で自動接続し、ナビ・音楽・通話などをスムーズに操作できます。
4GB+32GB＆Wi-Fi 2.4G/5Gで快適動作
4GB RAM／32GB ROMの構成により、アプリ起動や切替もスムーズ。Wi-Fi 2.4G/5G対応のデュアルバンドで、混雑しやすい環境でも安定した通信をサポートします。
リモコン操作対応＆スマホ音声を車載スピーカーへ
別売リモコンに対応し、運転中でも画面操作を減らして快適に。Bluetooth接続により、スマホの音楽や通話音声を車載スピーカーから出力できます。
※安全のため、走行中の操作・注視はお控えください。
FOTA（OTA）アップデート対応で長く安心
FOTA（OTA）アップデートに対応し、機能改善や安定性向上を継続的に反映できます。万一の不具合時も、ログ送信でサポートにつながりやすい設計です。
技適認証済み（日本国内対応）
技術基準適合（技適）取得済みのため、日本国内でも安心してご利用いただけます。
「挿すだけで、車内がもっと自由に。」
GetPairr On The Goで、いつものドライブをより快適なエンタメ空間へアップグレードしませんか。
【内容物】
GetPairr On The Go 本体 ×1
USB Type-A to C変換アダプター ×1
日本語取扱説明書 ×1
■今だけお得な年末キャンペーン実施中！
購入ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5DCYPJ
通常価格：19,800円
クーポン適用後：9,900円（50%OFF）
クーポンコード：AL6Z7WT2
キャンペーン期間：2025年12月23日 00:01（JST）～ 2026年1月2日 23:59（JST）
Amazonでご購入の際、上記のクーポンコードを入力することで、お得にお試しいただけます。
※割引コードは上記リンクの商品にのみ適用されます。
※在庫状況により予告なく終了する場合があります。
【安心の技術基準適合認証取得＆サポート体制】
・本製品は技術基準適合（技適）取得済みのため、日本国内でも安心してご使用いただけます。
・ご使用中のご質問やお困りごとは、メールにて丁寧にご案内いたします。
配信元企業：GetPairr
配信元企業：GetPairr
