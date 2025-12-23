社会派アクション映画・パワー系アクション俳優の大東賢監督『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』が話題――労働問題を真正面から描く異色作
2025年、社会派アクション映画として注目を集めているのが、『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』である。
本作は、俳優・映画監督の大東賢が監督・主演を務め、アクションエンターテインメントの枠を超え、現代社会が抱える労働問題に切り込んだ意欲作だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337430&id=bodyimage1】
舞台は2050年の日本。
深刻化する運送業界の人手不足、過酷な労働環境、パワハラといった現実の社会問題を背景に、パワードスーツを用いた迫力あるアクションと人間ドラマを融合させた社会派アクションコメディとして描かれている。
大東賢が提唱する「パワー系アクション」を軸に、CGや過度な演出に頼らない肉体表現と、観る者に「本当に強い」と感じさせる視覚的説得力が本作の大きな特徴となっている。
娯楽性と社会性を両立させた内容が評価され、公開後は口コミを中心に話題が広がっている。
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、アクション映画でありながら、観客に社会の現実を問いかける作品として、2025年の「社会派アクション映画」を象徴する一本となりつつある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337430&id=bodyimage2】
監督・主演コメント（大東賢）
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、ただのアクション映画ではありません。
運送業界で実際に起きている人手不足や過酷な労働環境、パワハラといった問題を、エンターテインメントとして“観てもらう”ことを目指しました。
アクションの力で社会の現実を伝え、観終わった後に何かを考えるきっかけになればと思っています。また、リアルな力と動きでしか伝えられないものがある。『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、社会問題と真正面から向き合うアクションを描きました。未来の物語ですが、描いているのは今の日本です。笑って観られて、でも現実を考えさせる映画になれば嬉しいです。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337430&id=bodyimage3】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
本作は、俳優・映画監督の大東賢が監督・主演を務め、アクションエンターテインメントの枠を超え、現代社会が抱える労働問題に切り込んだ意欲作だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337430&id=bodyimage1】
舞台は2050年の日本。
深刻化する運送業界の人手不足、過酷な労働環境、パワハラといった現実の社会問題を背景に、パワードスーツを用いた迫力あるアクションと人間ドラマを融合させた社会派アクションコメディとして描かれている。
大東賢が提唱する「パワー系アクション」を軸に、CGや過度な演出に頼らない肉体表現と、観る者に「本当に強い」と感じさせる視覚的説得力が本作の大きな特徴となっている。
娯楽性と社会性を両立させた内容が評価され、公開後は口コミを中心に話題が広がっている。
『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、アクション映画でありながら、観客に社会の現実を問いかける作品として、2025年の「社会派アクション映画」を象徴する一本となりつつある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337430&id=bodyimage2】
監督・主演コメント（大東賢）
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、ただのアクション映画ではありません。
運送業界で実際に起きている人手不足や過酷な労働環境、パワハラといった問題を、エンターテインメントとして“観てもらう”ことを目指しました。
アクションの力で社会の現実を伝え、観終わった後に何かを考えるきっかけになればと思っています。また、リアルな力と動きでしか伝えられないものがある。『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、社会問題と真正面から向き合うアクションを描きました。未来の物語ですが、描いているのは今の日本です。笑って観られて、でも現実を考えさせる映画になれば嬉しいです。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337430&id=bodyimage3】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。