ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û¤¬1·î7Æü¡Á3·î19Æü¤Þ¤Ç´ë²èÅ¸¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÁõ¤¤ Elegance of a Princess ¡½ÆéÅç²È¤ÎÉü¸µ¥É¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡½¡×¤ò³«ºÅ ¡Á 1·î10Æü¤Ë¹Ö±é²ñ¡¢3·î15Æü¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û¡ÊÅìµþÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ë²èÅ¸¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÁõ¤¤ Elegance of a Princess ¡½ ÆéÅç²È¤ÎÉü¸µ¥É¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤Ë ¡½¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±ÇîÊª´Û¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£20Ç¯¤Î¡ÖÂç²¾ÁõÉñÆ§²ñ¡Êfancy ball¡Ë¡×¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤òÉü¸µ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¡¢º´²ì¡¦ÆéÅç²È¤ËÅÁÍè¤¹¤ë¥É¥ì¥¹¤ÎÉü¸µ¥É¥ì¥¹¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÉü¸µ¥É¥ì¥¹¤ä³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÀ¸³è¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¹Ö±é²ñ¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆþ¾ì¡Ê»²²Ã¡ËÌµÎÁ¤Ç¡¢´ë²èÅ¸¤È¹Ö±é²ñ¤Ï¿½¹þÉÔÍ×¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¡£
¡¡ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û¤Ë¤Ïº´²ì¡¦ÆéÅç²È¤ËÅÁÍè¤¹¤ë¥É¥ì¥¹¤ÎÉü¸µ¥É¥ì¥¹¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Æ±Âç³Ø²ÈÀ¯³ØÉôÈïÉþ³Ø²Ê¤ÎÀÐ°æ¤È¤á»ÒÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢Âè3ÈïÉþ°Õ¾¢³Ø¸¦µæ¼¼¤Ç¾¼ÏÂ57Ç¯¡Ê1982¡Ë¤«¤é¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ØÀ¸¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡Ö¾®ÂµÌë²ñÉþ¡×¤ÎÉü¸µ¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Âµ¤ò¥É¥ì¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Éü¸µ¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÌÏÍÍ¤ËÀ÷¤á¤¿À¸ÃÏ¤Ë»É½«¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤òÆÃÃí¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£20Ç¯¡Ê1887¡Ë4·î20Æü¤Ë°ËÆ£ÇîÊ¸¼óÁê´±Å¡¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç²¾ÁõÉñÆ§²ñ¡Êfancy ball¡Ë¡×¤Ç¡¢ÆéÅçÄ¾Âç¡Ê¤Ê¤ª¤Ò¤í¡Ë¡¦±É»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤³¡ËÉ×ºÊ¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤âÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤Ï²¤²½À¯ºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÜÃæ¤äÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÍÎÁõ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢±É»Ò¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ø»È¤ò¶Ð¤á¤¿Ä¾Âç¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¡Ö¼¯ÌÄ´Û»þÂå¡×¤Î¥Û¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤ËÅØ¤á¤¿¡£ÆéÅç²È¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¸ø¶ª¤Î»Ò½÷¤Ç¤¢¤ë±É»Ò¤¬¡¢°Û¹ñ¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤°á¾Ø¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¶áÂå¹ñ²È¡¦ÆüËÜ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µ°À×¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®29Ç¯¡Ê2017¡Ë¤ËÇîÊª´Û¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤äÀð¡ÊÃÝÆâ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥É¥ì¥¹¤ÎÃåÍÑ¼Ô¤ä¥É¥ì¥¹¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¹âÅÙ¤Êµ»¤â´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²ñ´üÃæ¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¡£±ÝËÜ·Ã»Ò½Ú¶µ¼ø¡ÊÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÊ¸³ØÉô¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊ¸²½³Ø²Ê¡Ë¤ÈÀÄÌÚ½ß»Ò»á¡ÊÎò»ËÊ¸²½³Ø¸¦µæ¼Ô ³ØºÝ¾ðÊó³ØÇî»Î¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ó¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Ö¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ò»É½«¤·¤è¤¦¡×¤ò³«ºÅ¡£»³²¼¤Á¤«¤³»á¡Ê½÷»ÒÈþ½ÑÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢¡´ë²èÅ¸¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÁõ¤¤¡¡Elegance of a Princess¡½ÆéÅç²È¤ÎÉü¸µ¥É¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡½¡×³µÍ×
¡Ú²ñ ´ü¡Û 2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë 10:00¡Á16:30
¡¦µÙ´ÛÆü¡§ÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü
¡ÔÎ×»þ³«´Û¡Õ1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï´ü´Ö³°¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¸þ¤±¤ËÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú²ñ ¾ì¡Û ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û ÀéÂåÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¿Þ½ñ´ÛÅïÃÏ²¼1³¬¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®12¡Ë
¡ÚÆþ ¾ì¡Û ÌµÎÁ
¢£´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ ¹Ö±é²ñ¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ÎÀ¸³è¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¡ÚÆü »þ¡Û 2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14:00¡Á16:10
¡Ú²ñ ¾ì¡Û ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø ÀéÂåÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹HÅï1³¬H113¶µ¼¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®12¡Ë
¡ÚÆâ ÍÆ¡Û
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡½¤ª¾ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï¡½¡×
¡¦¹Ö»Õ¡§±ÝËÜ·Ã»Ò½Ú¶µ¼ø¡ÊÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÊ¸³ØÉô¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊ¸²½³Ø²Ê¡Ë
¡ÖÍüËÜµÜ°ËÅÔ»ÒÈÞ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡½¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡½¡×
¡¦¹Ö»Õ¡§ÀÄÌÚ½ß»Ò»á¡ÊÎò»ËÊ¸²½³Ø¸¦µæ¼Ô ³ØºÝ¾ðÊó³ØÇî»Î¡Ë
¡ÚÂÐ ¾Ý¡Û Ã¯¤Ç¤â»²²Ã²Ä
¡Ú¿½ ¹þ¡Û ÉÔÍ×
¢£´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¢ ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ó¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Ö¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ò»É½«¤·¤è¤¦¡×
¡ÚÆü »þ¡Û 2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë 14:00¡Á16:00
¡Ú²ñ ¾ì¡Û ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û ÀéÂåÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¿Þ½ñ´ÛÅïÃÏ²¼1³¬¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®12¡Ë
¡ÚÆâ ÍÆ¡Û ÇîÊª´Û¤¬½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»²¹Í¤Ë²ÖÌÏÍÍ¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òºî¤ê¡¢¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡£
¡¦¹Ö»Õ¡§»³²¼¤Á¤«¤³»á¡Ê½÷»ÒÈþ½ÑÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë
¡ÚÂÐ ¾Ý¡Û ¾®³ØÀ¸¡Ê¿Ë¤È»å¤¬»È¤¨¤ëÊý¡Ë¢¨¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¡£
¡Ú¿½ ¹þ¡Û 2·îÃæ½Ü¤ËÇîÊª´Û¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê https://www.museum.otsuma.ac.jp/ ¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«
¢¨¤³¤Î´ë²èÅ¸¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¿Í´ÖÀ¸³èÊ¸²½¸¦µæ½ê¤ÎÎáÏÂ7Ç¯¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¡ØÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û½êÂ¢ À¾ÍÎÉþ¾þ¡ÙÅ¸¤Î³«ºÅ¡½Âç³ØÇîÊª´Û¤Î³èÀ²½¤Ë¤à¤±¤Æ¡½¡×¡ÊÂåÉ½¡§²ÈÀ¯³ØÉô¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¿ÜÆ£ÎÉ»Ò½Ú¶µ¼ø¡¢²ÝÂêÈÖ¹æ¡§K2508¡Ë¤¬¼çºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÇîÊª´Û
¡¡½»½ê¡§¢©102-8357 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®12 ¿Þ½ñ´ÛÅï ÃÏ²¼1³¬
¡¡TEL¡§03-5275-5739
¡¡URL¡§ https://www.museum.otsuma.ac.jp/
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§ https://www.museum.otsuma.ac.jp/contact
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
