



東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）では、地域住民の皆様に東京情報大学の学びに触れていただく機会として、「持ち上げない、掴まない、やさしい介護技術 ～動きの能力の活用～」をテーマに公開講座を開催します。

日時：2026年2月18日（水）14:00～16:00

会場：東京情報大学 9号館1階 実習室A定員：25名※（事前予約制）

※定員になり次第締め切りとなります。

受講料：無料

講師：吉武 幸恵（東京情報大学 看護学部 准教授）

■講座内容

介護の場面では、相手の身体に触れたり、動かしたりする機会が非常に多く、同時に「どうすればよいだろう？」という、悩みの種にもなります。

この「触れ方/動かし方」に少しの工夫を加えると、「優しく、思いやりのある介護」につながります。本講座では、人間の動きの能力を活かした、介護する側、される側、双方にとって「やさしい」介護技術を、実際に体験しながら学習します。

