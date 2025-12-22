「ABEMA」、大相撲初場所の新ビジュアルで東西横綱・豊昇龍、大の里を中心に、新大関・安青錦が加わる番付上位4力士が登場！縁起物“鶴”と“亀”が彩るデザインに「初場所楽しみすぎ」「縁起がいい」と反響

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年1月11日（日）より両国国技館で開催される大相撲初場所に向け、新たなキービジュアルを公開いたしました。

今回のビジュアルでは、東西の横綱である豊昇龍関・大の里関を中心に、角界を牽引する大関陣として琴櫻関、そして今場所から新たに大関に昇進した安青錦関の4名が並び立ち、それぞれが新たな一年に臨む姿を見せています。番付上位を占める4力士が正面を見据える構えからは、これまでの歩みと現在地、そして次なる場所への決意が感じられ、2026年の角界を占う象徴的なビジュアルとなっています。

背景に描かれているのは、日本のことわざ「鶴は千年、亀は万年」に由来する、鶴と亀のモチーフ。長寿や繁栄、夫婦円満を象徴する縁起物として古くから親しまれてきた鶴亀を用いることで、新年一発目の場所を華やかに、そして縁起よく彩る意図を込めています。また、ビジュアル全体には番付表をイメージした赤いラインを取り入れ、相撲ならではの世界観を表現。左右対称を意識した構図によって、土俵や神事に通じる神聖さと、初場所にふさわしい厳かな空気感を演出しています。

ビジュアル公開後、ABEMA大相撲公式Xでは、「最高！初場所楽しみすぎます！」「素敵ー！！縁起がいい」「初登場 青ちゃん！かっこいい」といったコメントが寄せられ、豊昇龍関、大の里関、琴櫻関、安青錦関が並び立つ豪華な構図に加え、なかでも新大関として初めて初場所に臨む安青錦関への期待の声も多く、凛とした立ち姿と、鶴亀のモチーフが織りなす縁起の良い世界観に、称賛と期待の声が広がっています。

「ABEMA」では、初場所も序ノ口から結びの一番まで全取組を無料で生中継。力士たちの熱い取組を、相撲解説陣によるわかりやすい実況とともに、ぜひ「ABEMA」で、ご覧ください。

■『ABEMA大相撲2026 初場所』 放送概要

期間：2026年1月11日（日）～1月25日（日）

URL：https://abema.tv/channels/sumo/slots/9rEBdM4e1PsWuu

※初場所開催期間中の花田虎上・バーチャル解説は、土日のみ実施となります。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

