【王様のブランチで紹介され話題】各界著名人が半生を語った『わが人生に悔いなし』

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より１２月１０日に発売となった『わが人生に悔いなし』が、TBSの人気番組「王様のブランチ」（１２月２０日放送）で取り上げられ、話題です。

本書は、十年以上雑誌に連載されていた人気企画の待望の書籍化。

数多くの雑誌で執筆している作家・瀬戸内みなみ氏が、各界著名人に半生を聞き、まとめた本書は、昭和初期からの貴重な証言、記録が満載。

登場される方々の人生はもれなく波乱万丈。メディアでよく見かける方にも、こんな過去が……と驚く人も多いと思います。

彼らの人生論、哲学は、多くの人に生きる希望を与えます。

【目次】

はじめに

第一章 死の側から生の世界を見る、という視点 横尾忠則

第二章 “メタボ老人”大返上で、再びエベレストへ 三浦雄一郎

第三章 宴会みたいな世界で本を作っています 椎名 誠

第四章 何足ものわらじを履いて、やりたいことは全部やる 川淵三郎

第五章 血のにじむような努力で私が手に入れたもの デヴィ・スカルノ

第六章 いつだって面白がりたい 佐藤愛子

第七章 趣味は仕事！次々に湧くアイデアをひたすら作品に クリヨウジ

第八章 胸に残る母の言葉「いつも笑顔でいなさいね」 海老名香葉子

第九章 がんばらないといいながらがんばってきたけれど 鎌田 實

第十章 一生かけて日本人の音楽を守ってきた 船村 徹

第十一章 豊かな人生には「発酵」が必要です 小泉武夫

第十二章 屋根裏部屋で弟たちに描いた絵が原点 ちばてつや

第十三章 どんなときも歌だけは手放さなかった 舟木一夫

第十四章 昼も夜も、寝ていても酒のことを考えて 農口尚彦

おわりに

【商品情報】

『わが人生に悔いなし』

著者：瀬戸内みなみ

定価：2200円（税込）

発売日：2025年12月10日

発行：飛鳥新社

判型：四六判：356ページ

Amazonストア：https://amzn.to/494m5G3

【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

http://asukashinsha.co.jp