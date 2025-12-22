【王様のブランチで紹介され話題】各界著名人が半生を語った『わが人生に悔いなし』

写真拡大

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より１２月１０日に発売となった『わが人生に悔いなし』が、TBSの人気番組「王様のブランチ」（１２月２０日放送）で取り上げられ、話題です。


本書は、十年以上雑誌に連載されていた人気企画の待望の書籍化。


数多くの雑誌で執筆している作家・瀬戸内みなみ氏が、各界著名人に半生を聞き、まとめた本書は、昭和初期からの貴重な証言、記録が満載。


登場される方々の人生はもれなく波乱万丈。メディアでよく見かける方にも、こんな過去が……と驚く人も多いと思います。


彼らの人生論、哲学は、多くの人に生きる希望を与えます。




【目次】


はじめに




第一章　死の側から生の世界を見る、という視点　横尾忠則　


第二章　“メタボ老人”大返上で、再びエベレストへ　三浦雄一郎　


第三章　宴会みたいな世界で本を作っています　椎名 誠


第四章　何足ものわらじを履いて、やりたいことは全部やる　川淵三郎


第五章　血のにじむような努力で私が手に入れたもの　デヴィ・スカルノ


第六章　いつだって面白がりたい　佐藤愛子


第七章　趣味は仕事！次々に湧くアイデアをひたすら作品に　クリヨウジ


第八章　胸に残る母の言葉「いつも笑顔でいなさいね」　海老名香葉子


第九章　がんばらないといいながらがんばってきたけれど　鎌田 實


第十章　一生かけて日本人の音楽を守ってきた　船村 徹


第十一章　豊かな人生には「発酵」が必要です　小泉武夫


第十二章　屋根裏部屋で弟たちに描いた絵が原点　ちばてつや


第十三章　どんなときも歌だけは手放さなかった　舟木一夫


第十四章　昼も夜も、寝ていても酒のことを考えて　農口尚彦




おわりに



【商品情報】


『わが人生に悔いなし』　　　


著者：瀬戸内みなみ


定価：2200円（税込）


発売日：2025年12月10日


発行：飛鳥新社


判型：四六判：356ページ


Amazonストア：https://amzn.to/494m5G3



【出版社情報】


株式会社 飛鳥新社


所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F


■飛鳥新社ホームページ


http://asukashinsha.co.jp　