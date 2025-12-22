マネーツリー、日本情報クリエイトの不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」と「Moneytree LINK」を連携

マネーツリー株式会社

マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下 マネーツリー）は、このたび日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、以下 日本情報クリエイト）が提供する不動産管理業務支援ソフト「賃貸革命」において、当社の「Moneytree LINK」が採用されたことを発表しました。

このデータ連携により、賃貸革命において利用者は法人・個人の銀行口座の取引明細を自動で取り込むことが可能になり、手入力による賃料の入金消込の作業が不要になります。

賃貸管理業務では、家賃の入金状況を確認するため、金融機関のファームバンキングから入出金明細を手作業でダウンロードし、管理システム上の家賃データと照合する作業が発生しています。この突合作業は目視での確認が中心となるため、業務負荷が高く、管理戸数が増えるほど作業時間も増大するという課題を抱えていました。今回の「Moneytree LINK」連携により、金融機関の入金明細を自動で取得できるようになります。これにより、「Moneytree LINK」から提供される「入金額」「振込名義」などの取引情報を活用し、家賃との照合プロセスを効率化することが可能となり、賃貸管理会社の業務効率化に貢献します。

「賃貸革命」管理画面

「Moneytree LINK」は、どのようなアプリのインターフェイスにも柔軟に対応できることや、セキュリティやプライバシーに配慮したサービスであることなどが高く評価され、金融機関やフィンテックといった幅広い業種での採用が拡大しています。マネーツリーは、今後も金融データプラットフォーマーとしてお客様のサービス利便性向上に貢献してまいります。





賃貸革命について

賃貸管理ソフト「賃貸革命」は、物件情報を一度入力することで、物件管理だけでなく契約管理や家賃管理などの賃貸管理業務をまとめて管理することができ、 賃貸管理の業務効率化を実現するソフトウェアです。管理戸数が増えても、物件情報を一元管理することで業務のミス、ロスを大幅に軽減することができます。

また登録した物件情報は、店頭資料・チラシ作成やポータルサイト・自社サイトへの広告掲載を簡単に行うことができ、管理だけでなく集客でもご活用いただけます。

帳票作成機能も充実しており、契約形態に合わせた様々な帳票を簡単に作成することができます。

ウェブサイト：https://www.chintaikakumei.jp/





日本情報クリエイト株式会社について

創業31年、不動産テック企業として業界に特化したDX商品・サービスを提供し続けています。

全国に30ヶ所のサポート拠点を持ち、各地の不動産会社へ向けてITを活用した業務支援による働き方改革を推進しています。

ウェブサイト：https://www.n-create.co.jp/

マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、中小企業・個人事業主向け財務管理ソリューション「Moneytree Business(R)︎」、与信審査ソリューション「Moneytree Verify(R)︎」を提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。

Moneytree LINKについて

Moneytree LINKは、国内2,500以上の銀行口座、クレジットカード、電子マネー、マイル・ポイントカード、証券口座の金融データを集約するAPIを提供しています。マネーツリーのコアバリューはサービスにおける業界最高水準のセキュリティ、プライバシー保護、透明性の実現。Moneytree LINKは金融業界を中心に、新しい価値を提供する中立性の高い金融データプラットフォームとして認知され、現在、三井住友銀行、ソニー生命、弥生、TKC、地方銀行、信用金庫など合計100社以上に採用されています。

ウェブサイト：https://getmoneytree.com/jp/link/about

会社概要

会社名：マネーツリー株式会社

代表取締役：ポール チャップマン

資本金：1億円 (2022年3月末時点)

設立日：2012年4月23日

ウェブサイト： http://www.getmoneytree.com