「Digital Space Conference 2026」 来場登録の一般受付開始のお知らせ

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾 吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPostの企画・運営のもと、2026年2月17日（火）に、大規模イベント「Digital Space Conference 2026（以下「DSC2026」）」を虎ノ門ヒルズフォーラムで開催いたします。

本日より、来場登録の一般受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

来場登録URL：https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket(https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket)

■DSC2026について

DSC2026は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術や先進事例を幅広く取り上げます。産業横断で今後の社会構造や価値循環について議論・体感することを通じて、参加者の皆さまに新たな示唆と実践的な気づきを提供します。

また、本年は展示会場内に新設エリアとしてピッチステージを設置します。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、経済活動を牽引するキーパーソンが一堂に会し、展示ブースやネットワーキングを通じて、業種・業界を越えた対話と共創の機会を創出します。

■DSC2026公式サイト公開について

本日より、DSC2026の公式サイトを公開いたしました。

公式サイトでは、イベント概要に加え、プログラム内容、登壇者情報、出展社情報などを順次公開してまいります。最新情報につきましては、公式サイトにて随時ご確認ください。

公式サイトURL：https://jdsef.or.jp/event/dsc(https://jdsef.or.jp/event/dsc)

■DSC2026開催概要

名称：Digital Space Conference 2026

主催：一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟

企画・運営：一般社団法人 WebX実行委員会

日時：2026年2月17日（火）12：00～18：00（11：00開場）

アフターパーティー 18：30～20：30 （18：00 開場）

会場：東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階「虎ノ門ヒルズフォーラム」

イベント費用：無料（要事前登録）

以上

【DSC2026に関するお問い合わせ】

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟DSC2026運営事務局

E-mail：dsc@coinpost.jp