SBIホールディングスと資本業務提携契約締結および代表取締役交代について

株式会社ナインアワーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：渡邊 保之、以下「当社」）は、SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝、以下「SBIホールディングス」）との間で2025年12月5日資本業務提携契約を締結し、同社グループを通じて当社株式34.8％が取得されたことをお知らせいたします。本件により、当社はSBIホールディングスの持分法適用関連会社となる予定です。それに伴い、本日（2025年12月22日）付で当社取締役の渡邊保之が代表取締役に就任いたしました。なお、前代表取締役CEOの松井隆浩は、今後、当社アドバイザーとして支援してまいります。新体制のもと、これまでの方針を継承しつつ、さらなる事業成長と企業価値向上に取り組んでまいります。

資本業務提携の概要

当社は、都市型カプセルホテルの運営を中心に、ホテル事業、睡眠事業を展開しています。

SBIホールディングスおよびその子会社・関連会社（以下「SBIグループ」）は、金融サービス事業等を展開しており、不動産関連金融事業の事業基盤の拡充も進めています。

本資本業務提携は、両社がそれぞれ有する知見およびネットワークを活用し、ホテル分野における事業機会の検討および協業を進めることを目的としています。

業務提携の内容- 当社およびSBIグループが有する不動産ネットワークを活用した物件情報の取得- SBIグループのノウハウを活用した当社ホテルの開発型ファンドの検討- SBIグループ投資先物件に対する当社のホテル運営ノウハウの提供- SBIグループの顧客基盤を活用したマーケティングおよびプロモーションの実施- SBIグループのバイオ・ヘルスケア関連企業との協業

本件株式取得の概要- 取得前の所有株式数：0株（議決権比率：0.0％）- 取得株式数：153,000株- 取得後の所有株式数：153,000株（議決権比率：34.8％）

ナインアワーズ 会社概要

会社名：株式会社ナインアワーズ

代表者：代表取締役CEO 渡邊 保之

本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-17廣瀬ビル8階

事業内容：ホテルの企画・運営・コンサルティング事業 / 睡眠事業

URL：ninehours.co.jp(https://ninehours.co.jp/)

SBIホールディングス 会社概要

会社名：SBIホールディングス株式会社

代表者：代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝

本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

URL：www.sbigroup.co.jp(https://www.sbigroup.co.jp/)

株式会社ナインアワーズ

