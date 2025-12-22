タブロイド新聞「2026箱根駅伝展望特別号」12月23日(火)から発売

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は12月23日(火、発送の関係で遅れる地域もあります)からタブロイド新聞「2026箱根駅伝展望特別号」を発売します。2026年1月2、3日に開催される「第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）」の見どころを特集したタブロイド特別号。出場全21チームを徹底取材し紹介しています。定価は770円（税込）。読売新聞販売店（YC)、駅売店、コンビニ等と通信販売サイト「ショップ報知」（https://shop.hochi.co.jp/）で発売します。

<販売概要>

商品名 2026箱根駅伝展望特別号

発売日 2025年12月23日夕方から（発送の関係で遅れる地域もあります）

体裁 タブロイド判32ページ、オールカラー

価格 770円（税込）

販売 読売新聞販売店（YC)、駅売店、コンビニ等で発売。（一部地域、店舗を除く）

通信販売 ショップ報知（https://shop.hochi.co.jp/）



▶2026年1月３、４日付のスポーツ報知では箱根駅伝を総力特集！大展開でお伝えします

■スポーツ報知のお買い求めは

１部売り 180円（税込）

全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売

月ぎめ 3,700円（税込）

月ぎめ購読の申し込みは以下のサイトか全国の読売新聞販売店(YC)まで

https://www.hochi.co.jp/koudoku/

▶過去２か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます

https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/



▶箱根駅伝の情報はスポーツ報知WEBサイトからもご覧いただけます

https://hochi.news/hakone/



▶報知新聞社WEBサイト

https://hochi.news/



【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp