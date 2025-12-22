日本旅行とIZANAMIスポーツ 地方創生に向けたパートナーシップ契約を締結～地域のウォーキングを通して～

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 圭吾、以下「日本旅行」）と株式会社IZANAMIスポーツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：天羽 賢次、以下「IZANAMIスポーツ」）は、両社の事業基盤を融合させ、新たな地方誘客並びに地方創生の価値創出を目指すため、2025年12月18日にパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

左から、日本旅行 代表取締役社長 吉田圭吾 ・ IZANAMIスポーツ 代表取締役社長 天羽 賢次

１．パートナーシップ契約の目的

日本旅行が持つ観光業の知見や広範な顧客基盤と、IZANAMIスポーツが展開するウォーキングイベ ントを相互に融合させることにより、地域のスポーツによる観光誘客を展開し、利便性の高いサービスを提供することを目的とします。本提携を通じて、地域の活性化、地域の魅力発信を実現し、お客様の満足度向上と両社の企業価値向上を目指します。

２.締結内容について

１）IZANAMIスポーツが展開する「うまいもんウォーク」を全国に共同で拡大させること

２）大会参加者向けに協働で利便性の高いツアーを制作すること

３）日本旅行の広範な顧客基盤やプロモーション力を活用し、地域への観光誘客を図ること

４）インバウンド需要の可能性を見出すこと

３．最初の取組について

まず、最初の取組として、兵庫県南あわじ市を中心とした「淡路島うまいもんウォーク50km」を2026年4月２５日に開催します。（主催：IZANAMIスポーツ 共催：あわじ島ウオーキング協会 協力：日本旅行）

日本旅行では参加者向けに専用ツアーを造成し、12月5日から販売開始しました。

本イベントを皮切りに、今後、IZANAMIスポーツが全国に展開するスポーツイベントを通じて、地域誘客を目指し、プロモーション、商品造成を行ってまいります。

【取扱店舗】

株式会社日本旅行 メディア・アライアンス・トラベル営業部 担当部署：メディア営業課

〒530-8341 大阪市北区芝田2-4-24 ＪＲ西日本本社ビル TEL：0570-08-1717

E-mail: media_eigyo@nta.co.jp

４．「うまいもんウォーク」とは

歩いて、味わって、つながる。ー「うまいもんウォーク」で、日本の魅力を再発見

１）ウォーキング × ツーリズム × グルメの融合

全国各地で開催予定のこのイベントでは、参加者が開催地を歩いて観光し、その土地の魅力を五 感で体験します。コース途中で提供する地元ならではのグルメは、歩いた分だけ味わい深く、旅の記憶にも残る満足感を提供します。アクティブに旅を楽しむスタイルとして、新たな観光ニーズの喚起にもつながります。

２）地域の魅力を発信、県外からの誘客による地域活性化

「うまいもんウォーク」は、スポーツと食を通して地域の観光資源を広く発信し、他の地域からの参加者を積極的に呼び込む新たな交流の場として期待されます。地域とのつながり、一期一会の出会い、歩いてこそ見えてくる風景などが、訪れる人にも迎える人にもさらなる感動を生み出します。

５．「淡路島うまいもんウォーク50km」 大会概要

１）開催日 2026年4月25日(土)

２）種目 １.42km部門、制限時間10時間 ２.50km部門、制限時間12時間

３）参加費 １.10,000円（税込）２.11,000円（税込）

４）参加定員 １.1,500人（最少催行人員500人） ２.150人

５）スタート会場 ： 淡路市 防災公園（津名港バスターミナルより、徒歩10分）

６）コースの魅力

自然と歴史ある淡路島で行うロングウォーキングは、参加者にとって特別な体験となります。地域住民やウォーキング愛好者他、観光客など様々な人同士の交流が生まれます。フルマラソンの距離を1日かけて取り組むウォーキングだからこそ、普段の観光では味わえない『淡路島』の魅力を再発見することができます。

１.豊かな自然を満喫、『国生み神話』の島を歩く島ウォーキング

２.400年以上の歴史ある城下町でレトロなまち歩きを楽しむ

３.普段の観光では味わえない『淡路島』の魅力を再発見

４.多様な参加者との交流

大会ホームページ

https://izaspo.com/event/umaimonwalk-awaji/

専用ツアー（日本旅行）

https://va.apollon.nta.co.jp/awajiunwalk2026/

【株式会社IZANAMIスポーツ】

所在地： 東京都渋谷区神宮前2－4－7 FRESCA神宮前302 03‐3518-5790

代表者： 代表取締役社長 天⽻ 賢次 設立： 2023年９月

資本金： 1,000,000円 （2025 年12月1日現在）

事業内容： 各種イベント、地域スポーツイベントに関する企画・制作・運営業務事業