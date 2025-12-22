実力派漫才師が地元の若者とお祭りで大揉め！？「なぞなぞ出してくれ」怒号の現場に警備員が出動したまさかの理由に一同爆笑 さらば青春の光・森田哲矢が“芸人ニュース”を総決算『しくじり先生』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を12月19日（金）夜9時30分より放送いたしました。

見逃し配信URL：https://abema.go.link/1S4su

■さらば青春の光・森田哲矢が“知られざる芸人ニュース”を総決算！

実力派漫才師が地元の若者とお祭りで大揉め！？

「なぞなぞ出してくれ」怒号の現場に警備員が出動したまさかの理由に一同爆笑

12月19日（金）の放送回では、お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど振り返る「若手芸人ニュース」後半戦をお届けしました。

後半戦では、芸人界での流行や個人に起きた出来事など、芸人たちの“裏ニュース”に精通する森田先生ならではの話題が連発しました。

「囲碁将棋が横浜のお祭り営業で地元の若者と揉める」というニュースを紹介した森田先生は、「今年、横浜市内で行われた夏祭りの営業に囲碁将棋とお見送り芸人しんいちの2組が出演した」と経緯を説明したうえで、「囲碁将棋の“なぞなぞネタ”の途中で、しんいちが登場したことに最前列の若者が激怒」「『なぞなぞを続けろ』と囲碁将棋・根建と揉めた」と現場の混乱を明かしました。生徒役で出演したピン芸人・お見送り芸人しんいちが当事者として補足する形で、「屋外営業で持ち時間20～30分ってキツいから。『乱入しましょうか？』『しんいち助かるよ』っていうのがあった」と当時のやりとりを明かします。その後、“なぞなぞネタ”の3問目で舞台に乱入したと説明。「そしたら最前列の子が『しんいち下がれ！』『4問目！』って叫んだ」「（若者は）ネタで笑ってないんですよ。『クイズを出せ』『なぞなぞ出してくれ』って言った」と明かし、まさかの理由に教室には笑いが広がりました。お見送り芸人しんいちは「めちゃくちゃ変な空気になりました」「警備員さんも3人くらい出てきた」と当日の異様な雰囲気を振り返り、「3人でしゅんとして帰った。来年呼ばれるかわからない」と語りました。

そこで森田先生は同じような“芸人と一般の方との揉めごと”も紹介。「ラグビー芸人しんやの結婚式で金魚番長・箕輪智征としんやの友人の帝京大学のラガーマンが揉める」「コロチキ・西野創人がパチンコ営業で客席に降りてマッチョポーズをとっていたらおじさんに脚を蹴られる」と明かし、「こういうニュースはどこから入手するの？」と一同の笑いを誘いました。

■「ほっこりするわ～」「おめでとう！」若手芸人の軽自動車完済にスタジオ拍手

また、最近よく目にする“若手芸人の高級車購入”というトピックスの陰にあった“ほっこりニュース”も紹介。お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が約1000万円の『Audi Q5』、見取り図の盛山晋太郎が約2000万円の『メルセデス・ベンツ G-Class 』を購入したなど、若手芸人の高級車購入という話題がたびたび注目を集めているのに対し、「東京ホテイソン・ショーゴが113万円で買った軽自動車を13回払いで完済した」という対照的なニュースを発表。スタジオからは「いいニュース！」「ほっこりするわ～」「ショーゴおめでとう！」と拍手が起こりました。

番組では、さらにディープな“芸人ニュース”も次々と紹介。「女性芸人の間で女性用風俗が大流行している」という実態や、若手芸人やテレビ業界人の間で大流行している“ポーカー”についての独自考察など、森田先生から語られる“芸人界の裏側”に、スタジオは笑いと困惑が入り混じる展開となりました。本編は配信後7日間、無料で視聴可能です。

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）