従来品比 約45％の軽量化に成功　当社産業用ヘルメット最軽量 約265g 「SC-31B」新発売

安全靴や作業着等を販売するミドリ安全株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松村乾作）は、ヘルメット着用率の低下に対応するため、当社最軽量となる約265gを実現した産業用ヘルメット「SC-31B」を、2025年12月22日より発売いたします。

物流倉庫や工場の軽作業、フォークリフト作業時やトラックの荷役作業に加え、高齢作業者や防災備蓄・見学用ヘルメットなど幅広い用途に適しています。

商品詳細： https://ec.midori-anzen.com/shop/e/ea393_001

開発背景

産業用ヘルメットは一度採用されると長期間使用されるケースが多く、旧来の重いヘルメットを使い続けている現場も少なくありません。「重い」「動きにくい」といった理由でヘルメット着用を避ける方も多く、より軽量な製品へのニーズが高まっていました。特に高齢化が進む現場では、安全かつ軽量な装備品が求められています。

従来の産業用ヘルメットは、帽体内部に「ハンモック」と呼ばれる吊り構造で衝撃を吸収する設計が一般的でした。しかし部品点数が多く、軽量化には限界がありました。

そこで本製品では、ハンモックを廃止。発泡ライナー（KP）のみで衝撃を吸収する「ハンモックレス構造」を採用しました。軽量化しながらも従来品と同等の安全性能を確保し、飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用の国家検定に合格。あらゆる現場で安心してお使いいただける軽さと安全性を両立しました。

開発者コメント

「労働力人口の高齢化が進むなか、『軽さが着用率を高め、安全につながる』という考え方が重要になっています。今回新たに開発した「SC-31B」はりんご1個分、ロング缶コーヒー1本とほぼ同じ重さとなる約265gで、ミドリ安全の産業用ヘルメット史上最軽量の製品となります。すでにヘルメットを被って作業をされている方、またこれからヘルメットを被って作業される方、全ての方が感じている『重さによるストレス』を減らすことを目指して開発しました」（ミドリ安全株式会社 ヘルメット開発室/室長 近藤 孝志）

製品特長

1．軽量・コンパクト

・当社が販売する国家検定合格の産業用ヘルメットにおいて最軽量となる約265g

（当社従来モデルSC-11（約480g）に比べて約45％軽量化。産業用ヘルメットは350～400g台が主流）

・高さ約131mmのコンパクト設計で、狭所やフォークリフト作業での干渉を低減

2．安全性・規格対応

・ハンモックレス構造＋発泡ライナーで国家検定（飛来・落下物用／墜落時保護用／電気用）に合格

※電気用はベンチレーションなしタイプのみ

3．現場運用性（メンテ・デザイン）

・内装キープパッドが従来より外しやすく、丸洗い可能でメンテ性向上

・9色展開で現場の区分・管理にも対応

製品仕様

製品名 産業用ヘルメット SC-31B

型式 SC-31 B (V) RA2 KP

材質 ABS樹脂

重量 約265g

頭囲サイズ 約53～62cm

サイズ 前後：約255mm × 高さ：約131mm × 左右：約207mm

価格 2,266円（税込）※ミドリ安全.com価格

カラー イエロー／スーパーホワイト／モスグリーン／レッド／

クリーム／ブルー／スカイブルー／ネイビー／ブラック（全9色）

バリエーション ベンチレーションあり／なし

国家検定 (1)飛来・落下物用

(2)墜落時保護用

(3)電気用（※ベンチレーションなしタイプのみ対応）

発売日 2025年12月22日

販売 全国のミドリ安全直営店、ミドリ安全.com、各ECモール

保護帽の国家検定合格

飛来・落下物用／墜落時保護用／電気用

※電気用はベンチレーションなしタイプのみ対応

コンパクトなサイズ設計のため、狭所作業やトラックの荷役作業・重機やフォークリフト作業時でも軽快な取り回しが可能。「軽さ」で、様々な職場作業の負担を軽減します。

ベンチレーション（通気孔）の有無と9種カラーからお選びいただけます。

ベンチレーションあり

ベンチレーションあり

ベンチレーションなし（電気作業用）

ベンチレーションなし（電気作業用）

カラー：イエロー／スーパーホワイト／モスグリーン／レッド／クリーム／ブルー／スカイブルー／ネイビー／ブラック

ミドリ安全のオリジナルブランド・SCヘルメット

ミドリ安全では1994年よりオリジナルヘルメットの生産を開始。主力シリーズとなるSCヘルメットの「SC」とは、「Safety Cap（セイフティ・キャップ）」の略称であり、働く人の安全を守り、健康・快適を創造する決意が込められています。

私たちミドリ安全は、さまざまなワークシーンの分析や、過去の事故事例の研究を通し、より安全・快適なヘルメットの開発を目指してきました。これからも安全を提案するプロフェッショナルとして、ヘルメットを進化させていきます。

