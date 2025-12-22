大人のためのエンターテインメント小説レーベル「千夜文庫」より、豪華執筆陣夢の競宴『アンソロジー 極彩色の後宮』を刊行

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『アンソロジー 極彩色の後宮』を12月22日（月）より全国の書店にて発売いたします。本書は書き下ろし文庫です。

白川紺子さんの「こんなアンソロジーが読みたい」というSNS投稿から始まった本書は、白川さんをはじめ、尼野ゆたかさん、和泉桂さん、佐々木禎子さん、望月麻衣さんの人気作家5名による中華後宮ファンタジーです。

創世神話を共有する五つの国。五色五様の物語を、ぜひお楽しみください。

『アンソロジー 極彩色の後宮』

https://video.unext.jp/book/title/BSD0001083903

《あらすじ》

その大陸では、帝俊という神が崇められている。 帝俊は鳥の姿で世に現れ、泥の海から山河を造り、生きとし生けるものを生みだした。 帝俊はまた、五つの卵を産み落とした。五色の卵であった。卵から生まれた子らが、五つの国の境界を定めて、治めることとなった。王たちは、自らが生まれた卵の色を国の名に冠し、その色を貴んだ。 これは、五色を身に纏う者たちが繰り広げる、五つの後宮の物語である。

玉座を疎む青年帝と破天荒な妃との出会いが国を動かす〈黄の国〉

貧しい村育ちの少女は、後宮で運命と出会う〈黒の国〉

敵対する部族間で育まれた絆は究極の選択を迫り……〈白の国〉

皇后を目指す少女が出会ったのは他国のさえない文書係で……？〈赤の国〉

寵愛を一身に集めた妃の、死の真相とは〈青の国〉

白川紺子（しらかわ・こうこ）

https://video.unext.jp/browse/credit/PER0648790/PRN0370582

三重県出身。後宮関連シリーズに「後宮の烏」（集英社オレンジ文庫）、「海神の娘」（講談社タイガ）、「烏衣の華」（角川文庫）を持つ。他『雪華邸美術館の魔女』（千夜文庫）など。

尼野ゆたか（あまの・ゆたか）

https://video.unext.jp/browse/credit/PER0672546/PNC0050177

兵庫県尼崎市生まれ。後宮関連作に『期間限定皇后』（二見サラ文庫）などがある。他『あやかし開化の音がして 降魔の家に嫁に行く』（集英社オレンジ文庫）など。

和泉 桂（いずみ・かつら）

https://video.unext.jp/browse/credit/PER0633593/PNC0003749

神奈川県在住。後宮関連作に『偽りの華は宮廷に咲く』（角川ビーンズ文庫）がある。他『美しき監獄の方程式』（幻冬舎文庫）など。

佐々木禎子（ささき・ていこ）

https://video.unext.jp/browse/credit/PER0633891/PNC0004116

北海道札幌市出身。後宮関連シリーズに「後宮の男装妃」（双葉文庫）、「なりゆき悪女伝」（富士見L文庫）を持つ。他『とりぷるばーば 水曜日のかれーらいす』（PHP文芸文庫）など。

望月麻衣（もちづき・まい）

https://video.unext.jp/browse/credit/PER0291361/PRN0303166

北海道出身、京都在住。「京都寺町三条のホームズ」シリーズ（双葉文庫）、「満月珈琲店の星詠み」（文春文庫）、「京都下鴨 かみさまのいそうろう」（角川文庫）シリーズなど多数。

書誌情報

書名：『アンソロジー 極彩色の後宮』

著者：白川紺子／尼野ゆたか／和泉 桂／佐々木禎子／望月麻衣

仕様：文庫／336ページ

発売日：2025年12月22日

税込定価：870円（本体957円）

ISBN：978-4-86843-004-9

カバーイラスト：孳々

カバーデザイン：川谷康久

地図画：芦刈将

カバー・本文フォーマット：鈴木久美

U-NEXTのオリジナル書籍一覧はこちら(https://video.unext.jp/book/originals/book)からご確認いただけます。また最新情報は書籍の公式Xアカウント（@UNEXT_publish(https://twitter.com/UNEXT_publish)）、または公式LINEアカウント（@094thntg(https://lin.ee/TtEWivDQ)）でご確認ください。

