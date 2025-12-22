【フロプレステージュ】「節分」スイーツ ～可愛い(ハート)シマエナガのケーキ登場～

株式会社フロジャポン節分スイーツのご案内【2/1(日)発売】

関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ122店舗（2025年12月末現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するフロプレステージュでは、2026年2月1日（日）～3日（火）の節分期間限定で、毎年好評の“幸福と健康を祈る”「節分ロール」と、2026年新登場・もこもこと可愛らしい「シマエナガのケーキ」を節分仕様にして発売いたします。

https://www.flojapon.co.jp/blog/setsubun2026

「節分ロールケーキ」は、FLO人気のフルーツロールケーキを節分らしく赤鬼・青鬼の巻紙でラッピングしました。

また、2025年12月30日(火)新発売の「シマエナガのケーキ」は、節分期間中に、小鬼シマエナガに大変身！鬼を泣いて怖がる子どもたちも、可愛く美味しいシマエナガのケーキを食べたら、きっと笑顔になってくれることでしょう。

節分の食卓に賑わいを添え、今年の“笑顔”と“福”を呼び込む「FLOの節分スイーツ各種」を、ぜひご家族でお愉しみくださいませ。

◆節分 フルーツロールケーキ【2/1(日)～2/3(火)限定】

1本（約14cm）：本体価格\1,670（税込\1,803）

口当たりの良いなめらかなスポンジで砂糖でマリネした苺・オレンジ・キウイ・黄桃を巻きました。

節分 フルーツロールケーキ

◆節分 シマエナガのケーキ【2/1(日)～2/3(火)限定】

1個 ：本体価格\640（税込\691）

ホワイトチョコムースと白いスポンジでいちごジュレをサンドし真っ白のスポンジクラムでもこもこに着飾りました。

節分 シマエナガのケーキ沢山並べてもかわいい(ハート)

各商品、当日の売れ行き次第では品切れになる事もございますので、事前のご予約※をおすすめしております。店頭もしくはお電話にてご相談くださいませ。

※事前予約は店頭受け取りに限ります。

お客様のご来店を、心よりお待ちしております。

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※地域によって販売価格が異なる商品がございます。また、表記の税込価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

企業情報（株式会社フロジャポン）

https://www.flojapon.co.jp/

FLO＜フロプレステージュ＞では、「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」のブランドコンセプトのもと、季節のフルーツを使用して店内で焼き上げるタルトや、素材にこだわった美しく華やかなケーキ、贈り物におすすめの焼菓子ギフトなど、フランスのエスプリから生まれたスイーツやデリカをリーズナブルな価格でご提供しております。

https://www.flojapon.co.jp/about_flo.html

商品情報

https://www.flojapon.co.jp/productsearch.html



店舗情報

https://www.flojapon.co.jp/shop.html



公式SNS

・X

https://twitter.com/FLOprestige_

・instagram

https://www.instagram.com/flo_prestige/



FLO公式アプリ

https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html



FLOオンラインストア

https://www.flo-online.jp/index.html



※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。