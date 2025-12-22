TVアニメ「Dr.STONE」の場面写缶バッジ3個セットの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「Dr.STONE」の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「Dr.STONE」の商品の受注を12月16日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/655?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼場面写缶バッジ3個セット

※画像は「石神千空 場面写缶バッジ3個セット」を使用しております。

石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダーの印象的なシーンを、缶バッジ3個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったりして、お楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全7種（石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司、Dr.ゼノ、スタンリー・スナイダー）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会