薬学生採用の新たな接点創出する薬学生向け就活サイト「ファルナビ薬学生」12/22（月）公開

ROP株式会社

ROP株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：志社 俊典）は、薬学生向け就職活動支援サイト「ファルナビ薬学生」を2025年12月22日（月）にリリースいたしました。

▼ ファルナビ薬学生

https://pharnavi.jp

本サービスは、薬学生の就活に特化した情報提供とAIツールによるサポートを行うことで、病院や企業への就職活動で情報不足に悩む薬学生と、薬学生へのアプローチ方法に課題を抱える企業・病院・薬局の双方をつなぐことを目的としています。

薬学生特化のAIを活用したエントリーシート（ES）添削支援や就活相談チャット、薬学生限定の就活体験談・選考体験談の共有など、従来の就活サービスにはなかった機能を提供し、薬学生就活における情報格差の解消を目指します。

【サイト立ち上げの背景・目的】

これまで多くの薬学生との面談を行う中で、「薬学生の就活は情報が少なすぎる」という声を数多く聞いてきました。特に病院や製薬企業を志望する薬学生は、5年次の実務実習などにより時間的余裕がなく、十分な情報収集が難しい状況にあります。

大学や地域によっては先輩から情報を得られる場合もありますが、そのような環境にない学生も多く、「自分で調べるしかない」状態が続いています。こうした課題を解決するため、薬学生が本当に必要とする就活情報を、薬学生目線で分かりやすく届ける就活支援サイトとして「ファルナビ薬学生」を立ち上げました。

【薬学生が抱える就活上の課題】

薬学生の就職活動には、以下のような課題があります。

・病院や企業への就職情報が少なく、比較検討が難しい

・進路の選択肢が多様で、自分に合ったキャリアを描きにくい

・ESや面接対策の情報が不足しており、不安を抱えたまま選考に臨むケースが多い

・SNSや口コミは情報の網羅性や信頼性に限界がある

・薬学生に特化した就活支援ツールが存在しなかった

・低学年から活用できる就活情報や体験談が不足している

・地元志向の学生が地域の病院・薬局情報を得にくい

「ファルナビ薬学生」が薬学生に提供する主なサービス

・薬学生特化AIによるES添削・就活相談

薬学生向けに最適化したAIが、ES作成や就活の悩みに24時間対応します（※当社調べ：業界初）。

・就活体験談・選考レポートの掲載

実際の選考体験や内定者の声を掲載し、企業研究や面接対策に活用できます。

・国家試験・CBT対策コンテンツ

就活と並行して取り組む必要のある学習面もサポートします。

・就活スケジュール・基礎知識ガイド

低学年から活用できる就活準備情報を体系的に提供します。

・就活イベント・セミナー情報

ES対策・面接対策・病院就活セミナーなどをオンラインで開催します。

「ファルナビ薬学生」が企業に提供するサービス

近年、合同企業説明会への参加学生数の減少や学生の大手企業集中により、特に中小薬局・病院・企業が薬学生と出会いにくい状況が続いています。

「ファルナビ薬学生」では、薬学生との新たな接点を創出するため、以下のサービスを提供します。

・薬学生へのスカウトサービス

・オンライン企業説明会の実施

・採用広報コンテンツ（動画・バナー等）の制作支援

・SNS連携・広告出稿による露出強化

・薬学生採用コンサルティング

また、地方病院・地方薬局向けに無料での企業掲載や採用担当者インタビューも実施し、薬学生との接点創出を支援します。

現在、薬学生採用に課題を感じている企業・病院・薬局様からのお問い合わせを受け付けております。

▼ ファルナビ薬学生https://pharnavi.jp

会社概要

会社名：ROP株式会社

所在地：大阪府大阪市北区中津1-2-3 中津清風ビル5F

設立：2024年12月2日

代表者：代表取締役 志社 俊典

事業内容：薬学生・薬剤師向け情報プラットフォーム事業、薬剤師・薬学生採用コンサルティング事業、Instagram運用代行事業、薬剤師採用HP制作、薬局課題解決プラットフォーム事業（ファルコネ）

URL：https://s-rop.jp

※本件に関するお問い合わせは、ROP株式会社サイト内の【お問い合わせフォーム】よりお願いいたします。