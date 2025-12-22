建築設計者向けの求人サイトA-worker、公式アプリをリリース

ユニオンシステム株式会社

建築設計者向けの求人サイトA-workerの運営を行うユニオンシステム株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役：吉田 健一郎）は、運営する建築設計者向け求人サイトA-worker（エーワーカー）のiOS/Android版公式アプリをリリースいたしました。

■背景

建築業における慢性的な人材不足を背景に、多忙な転職希望者が、より効率的に、かつ自身のスキルにマッチした職場を選べる環境構築が急務となっています。

A-workerはこれまで建築設計分野の多くの新卒・転職希望者にご利用いただいてまいりましたが、スマートフォンでの利用が増えるにつれ、「メール通知では気になる企業からのスカウトやメッセージを見逃してしまう」「Webブラウザを開いてログインする動作が手間である」といったご指摘をいただく機会が増えておりました。

こうしたユーザー様の声を反映し、この度iOS/Android対応の公式アプリをリリースいたしました。アプリ化により、プッシュ通知によるお知らせやスムーズなアクセスが可能となり、忙しい業務の合間でも効率的が可能になります。

■アプリについて

1.建築設計・インテリアデザインの求人に100%特化

建築設計・インテリアデザインに関する求人のみ掲載しているため、効率よく志望企業や設計事務所を探すことができます。

専門特化型だからこそ、他媒体には掲載されていない優良企業や職種に出会えることも。

2.大切な情報もプッシュ通知で見逃さない

気になる企業からの「スカウト」や「新着メッセージ」をプッシュ通知で受け取ることができます。

3.専門スキルを細かくアピールできるスキルシート

学校で学んだ建築設計・インテリアの専門知識やCADスキルなど、専門性の高い項目を細かく記載できるため、あなたの強みを最大限にアピールできます。

より詳細な情報を記入することで、入社後のミスマッチ防止にもつながります。

4.企業からのスカウトでチャンスが広がる

ユーザーのプロフィールを見た企業が「一緒に働きたい」と思ったらあなたにスカウトを送ります。自分では気づかなかった長所に気づいてくれる企業との出会いで、新たな可能性が広がります。

5.気になる企業に匿名のメッセージで本音を質問

応募前に気になる点があれば、匿名で質問できます。チャット形式で気軽にメッセージを送れるので、スムーズにやり取りできます。

6.職種・働き方など希望の条件で探せる

「意匠設計」や「構造設計」、「インテリアデザイン」、「施工管理」などの職種はもちろん、「在宅OK」、「転勤なし」などの働き方も検索できます。

■運営を行うユニオンシステム株式会社について

iOS版（App Store） :https://a-worker.com/lp2Android版（GooglePlay） :https://a-worker.com/lp2

構造設計の省力化を追求した一貫構造計算ソフトウェアである『SS7』をはじめとした、「建築構造計算ソフトウェア」の研究・開発・販売・サービスと、建築意匠設計・建築構造設計・CADオペレーターなど建築設計業界や建築設計事務所に特化した求人サイトである「A-worker（エーワーカー）」を運営している。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150304/table/3_1_54e1343de7e828361dcf6de2b6632858.jpg?v=202512231221 ]