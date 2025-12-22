SNKが誇る大人気格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』より不知火流くノ一「不知火舞」が、新たな装いのライダースーツ姿でフィギュア化。

株式会社サウザンド

SNKが誇る大人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』より、不知火流くノ一「不知火舞」が、新たな装いのライダースーツ姿で待望のフィギュア化です！

スタイリッシュでセクシーなライダースーツ、躍動感あふれるポージングなど、ゲーム内モデルを忠実に再現。スーツに包まれた艶やかなスタイルが、彼女の魅力をより際立たせます！

伝統の忍術と現代的コスチュームが融合し、さらに磨きのかかった「不知火流忍術の神髄」を魅せる彼女の姿を、ぜひお手元でご堪能ください！

■1/7 スケールフィギュア 餓狼伝説 City of the Wolves 不知火舞

□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品

1/7スケール・専用アクリル台座付属

□サイズ ：全高 約250mm（台座含む）

□原型制作： 杏奈

□彩色 ： えこし

□販売元 ：大網株式会社

□発売元 ：株式会社サウザンド

□価格 ：23,100 円（税込）

□発売日 ：2026年10月発売予定

詳しくは以下WEBページまで

https://goldenhead.net/

【X（旧Twitter）】

https://x.com/GOLDENHEAD_JP

【instagram】

https://www.instagram.com/goldenheadplus/

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.