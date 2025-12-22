SNKが誇る大人気格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』より不知火流くノ一「不知火舞」が、新たな装いのライダースーツ姿でフィギュア化。

株式会社サウザンド

SNKが誇る大人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』より、不知火流くノ一「不知火舞」が、新たな装いのライダースーツ姿で待望のフィギュア化です！





スタイリッシュでセクシーなライダースーツ、躍動感あふれるポージングなど、ゲーム内モデルを忠実に再現。スーツに包まれた艶やかなスタイルが、彼女の魅力をより際立たせます！


伝統の忍術と現代的コスチュームが融合し、さらに磨きのかかった「不知火流忍術の神髄」を魅せる彼女の姿を、ぜひお手元でご堪能ください！



















■1/7 スケールフィギュア　餓狼伝説 City of the Wolves 不知火舞


□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品


　　　　　　1/7スケール・専用アクリル台座付属


□サイズ ：全高 約250mm（台座含む）


□原型制作： 杏奈


□彩色 ： えこし


□販売元 ：大網株式会社


□発売元 ：株式会社サウザンド


□価格 　 ：23,100 円（税込）


□発売日 ：2026年10月発売予定



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.