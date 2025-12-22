異色のバディが都の難事怪事を解決する平安ファンタジー第二弾！『とりかえばや陰陽師とはぐれ検非違使2』、発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『とりかえばや陰陽師とはぐれ検非違使2』を2025年12月22日に発売します。

あらすじ

誰もが呪に頼る不穏な都で、黒白バディに最強の敵!?

時は平安。都はおまじないのような呪が流行り、あちこちで騒動が起きていた。

人は限りない欲望を叶えるために呪に頼り、負の感情が蔓延した都は、悪鬼あやかしの格好の餌食に……。

そこで立ち上がったのが、黒衣の検非違使・三浦貞頼と、白衣の陰陽師・安倍菊月の異色バディ。

権大納言にかけられた奇っ怪な呪、内裏御殿のひとつである温明殿を焼き尽くし多くの死傷者を出した不審火……。

不穏な事件の裏で暗躍する法師陰陽師の正体は!?

著者情報

遠藤遼

東京都生まれ。著作に『平安あかしあやかし陰陽師』『平安後宮の薄紅姫』（どちらも富士見L文庫）、『平安姫君の随筆がかり』（講談社タイガ）、『晴明の事件帖』（ハルキ文庫）、『源氏物語あやとき草子』（双葉文庫）各シリーズのほか、『きみの最後の一カ月、恋はオパール色になって』（二見サラ文庫）、『夫婦包丁のおしながき』（ポプラ文庫）、『芥川龍之介は怪異を好む』（キキ文庫）など多数。

書誌情報

とりかえばや陰陽師とはぐれ検非違使2

著作者名：遠藤遼

イラスト：春野薫久

書籍：792円（税込）

電子版：792円（税込）

判型：文庫

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-8399-89958

発売日：2025年12月22日

シリーズ名：マイナビ出版ファン文庫

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839989958

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149065

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる可能性があります。

関連書籍

とりかえばや陰陽師とはぐれ検非違使

著作者名：遠藤遼

イラスト：春野薫久

書籍：748円（税込）

電子版：748円（税込）

判型：文庫

ページ：280ページ

ISBN：978-4-8399-87282

発売日：2025年2月20日

シリーズ名：マイナビ出版ファン文庫

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839987289

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=146894

