【ゼビオグループ】ヴィクトリアゴルフでの「リテールメディア」サービスを開始

株式会社Link Sports

株式会社Link Sports（本社：東京都千代田区、代表取締役：濱本 暁）は、この度、ゼビオグループと連携し全国のヴィクトリアゴルフにおける店舗や会員アセットを活用した新たな「リテールメディア」サービスの提供を開始します。本サービスを通じて、企業様の効果的なマーケティング活動を強力に支援し、お客様への価値提供を一層強化してまいります。

リテールメディアとは

リテールメディアとは、小売店舗が持つ顧客接点をメディアとして活用する、新しい広告手法です。テレビCMやインターネット広告とは異なり、お客様が店舗という空間において、まさに購買行動にあるそのタイミングに、商品情報を直接届けることができるという特徴があります。タイミングよくその情報に触れることは「自分に必要だったと気づく」、「情報を聞いて欲しくなる」など非計画購買を促す一方、顧客体験を向上させる効果も期待でき、いま注目を集めているメディアです。

ヴィクトリアゴルフについて

ヴィクトリアゴルフは、ゴルフクラブやゴルフ用品を幅広く取り扱う専門店です。試打コーナーを完備し、ゴルフ技術の向上をサポートできるよう、ゴルフスクールを併設している店舗もあります。店内商品は、ビギナーから上級者・レディース・ジュニアまで幅広い方に対応できるラインナップを取り揃えており、豊富な品揃えが特徴です。

■こんな企業様におすすめ

ゴルフを楽しむライフスタイル層に対して、ターゲットリーチを最大化したいとお考えの企業様



□ ゴルフ用品・ゴルフ関連用品等

お客様が店内をめぐり、商品を手に取り、試打を行うといった「購買体験」の真っ只中にいるタイミングにおいて届く商品メッセージは購買検討を後押しします。特にヴィクトリアゴルフ店内にてお取り扱いのある商材であればなおのこと、他のメディアよりも「購買」に直結したメディアと言えます。

□ 観光・レジャー・自動車・保険等

店内にはお取り扱いのない商品であっても、サイネージや店内放送を通じた情報提供は、ゴルファーであるお客様の認知を得る、興味関心を高める、などの効果が期待できます。また、小冊子を併用することでお客様の手元に情報を残し、追って検討する機会を提供することが可能です。

資料ダウンロード

ヴィクトリアゴルフ インストアリテールメディアー2025年10-12月ー(https://form.run/@linksports-Ky8bYnTzpxo5rjKILV87)

（※必要情報入力後、ダウンロード用URLが表示されます）

キャンペーンのご案内

リテールメディアの効果をともに検証するPoC企業様を募集いたします。

■ 実施内容

- リテールメディア（デジタルサイネージ・店内放送等）への広告放映- 放映前後でのブランド認知・印象・購買意向の変化を調査- 結果をレポートとしてフィードバック

■ 目的

- 広告のブランドリフト効果を可視化- 各ブランドに最適なメディア活用モデルを検証- データを活用した共同分析・レポート作成

■ PoC企業様への特典

- １.リテールメディア（デジタルサイネージ・店内放送等）への広告放映の特別単価設定にてご提供- ２.オプションメニューのマーケティング調査レポートを無償にて実施- ３.報告会（打ち合わせ）実施

■ 募集概要

募集枠：3社限定

対象期間：2025年12月～2026年6月（予定）

応募条件：事例掲載が可能であること

応募方法：下記お問い合わせ先まで、「PoC企業募集に関するお問い合わせ」と添えてご連絡ください。

※実施には企業・商材・サービス審査がございます。

今後の展望

今回のヴィクトリアゴルフでのリテールメディアサービス提供を第一弾として、今後はゼビオグループの他の店舗業態でのご提供も視野に入れております。

将来的には、顧客データを活用したよりパーソナライズされた情報提供やデジタル技術を駆使したサービスなどを通じ、企業様との新たな価値創造にも積極的に挑戦してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

本サービスについては株式会社Link Sportsにお問い合わせください。

株式会社Link Sports

担当：櫻井・堀

Email：sales@linksports.co.jp



いただいたお問い合わせへの返信メールは下記のドメインよりお送りいたします。

[@linksports.co.jp]このドメインからのメールを受け取れるよう、ドメイン拒否解除等の設定を行なっていただきますようお願いいたします。