大人気キリ(R)コラボが復活！爽やかな酸味とコクを再現♪新商品「クリームチーズチョコ〈袋〉」

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）はベル ジャポン株式会社（東京都港区、代表取締役・Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ ）の人気商品「キリ」 とのコラボ商品「クリームチーズチョコ〈袋〉」を2026年1月19日（月）より全国で発売します。

■商品名

「クリームチーズチョコ〈袋〉」

■商品の特長

爽やかな酸味とまろやかなコクを楽しめるように、チーズチョコとチーズクリームに「キリ」のパウダーをブレンドしました。「キリ」を表現するために香り、塩味、酸味のバランスを整え、甘さ控えめの味わいです。コクのあるチーズクリームはねっとりした食感に仕上げました。

個包装デザインはチーズが包まれているアルミの包み紙をリアルに再現しており、過去販売時に「ミニチュアみたい」「かわいい」と多くのお客様から好評をいただきました。

※Kiriおよびキリはフランス・ベル社の登録商標です。

※Kiriおよびキリはフランス・ベル社の登録商標です。

〇キリ(R)とは

「キリ」は、豊かな自然の中で大切に育てられた牛から採れた新鮮な生乳と生クリームを原料に作られています。フランスで1966 年の発売以来、素材にこだわったクリーミーな美味しさと、愛らしいロゴと個包装の手軽さでたちまち大人気となり、今では子どもから大人まで世界中の多くの方に親しまれています。また、その美味しさから料理やスイーツの原材料としても高く評価され、シェフやパティシエなど多くの食のプロフェッショナルから支持されています。

SNSとチロルチョコ公式オンラインショップでキャンペーンも実施！

■Xキャンペーン

抽選で5名様にコラボ商品含むスペシャルセットをプレゼント♪

＜期間＞

2026年1月13日(火)17:00～1月18日(日)23:59

＜応募方法＞

１.チロルチョコ公式@TIROL_jp と キリ@kiri_japan の2アカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

■Instagramキャンペーン

抽選で５名様にコラボ商品含むスペシャルセットをプレゼント♪

＜期間＞

2026年1月13日(火)17:00～1月18日(日)23:59

＜応募方法＞

１.チロルチョコ公式@tirolchoco_official と キリ@kiri_jp の2アカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿にコメント

■賞品内容

・キリ クリーミーポーション 1箱

・キリ クリーミーポーション（ハーブ＆ガーリック） 1箱

・キリ＆スティック 1箱

・キリ＆スティック（ストロベリー） 1箱

・キリ＆スティック（ブルーベリー） 1箱

・チロルチョコ クリームチーズチョコ〈袋〉 5袋

・キリ ミニチュアチャーム ※5種類の中から1つランダム

■チロルチョコ公式オンラインショップキャンペーン

「クリームチーズチョコ〈袋〉1箱（10袋）」を2点以上ご購入で「キリ ミニチュアチャーム」を1点ランダムでプレゼント！

＜期間＞

2026年1月19日（月）～2026年2月2日（月）23:59

※景品のチャームはお一人様1点までです。

※チャームのデザインはランダムです。お選びいただくことはできません。

※予定上限数を超えた場合、期間中にキャンペーンを終了する可能性があります。

公式オンラインショップ ：https://shop.tirol-choco.com/

■発売日

2026年1月19日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：2026年1月19日（月）より販売予定

公式オンラインショップ ：https://shop.tirol-choco.com/

■価格

130円（税込参考価格）

1袋（5個入り）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

■チロルチョコ株式会社について

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

公式HP：https://www.tirol-choco.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

公式X： https://x.com/TIROL_jp

公式LINE：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true

公式TiKTok：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official